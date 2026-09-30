Proponen programa de formación para niños y adolescentes que cometan delitos menores

Pablo Ureña, director del programa educativo Niños con una Esperanza. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El director del programa Niños con una Esperanza, Pablo Ureña, propuso a las autoridades la creación de un proyecto dirigido a niños y adolescentes que hayan cometido delitos menores, con el propósito de facilitar su reinserción social.

Ureña explicó que ya dispone de un espacio físico en Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste, que puede ser habilitado para poner en funcionamiento la iniciativa, la cual contempla atender inicialmente a unos 30 menores.

El proyecto, denominado "Segunda Oportunidad", contempla ofrecer alojamiento, alimentación, educación, actividades deportivas y formación técnica en áreas como ebanistería, herrería y plomería.

Ureña espera que la Procuraduría General de la República acoja la propuesta y se involucre en su implementación.

"Los menores que ingresen al programa deberán mostrar disposición de cambiar y arrepentimiento por los hechos cometidos", explicó Ureña durante el acto por el 23 aniversario de Niños con una Esperanza.

La iniciativa también contempla establecer acuerdos con el Ministerio de Educación para que los jóvenes que hayan abandonado las aulas puedan continuar su formación académica mediante herramientas tecnológicas, voluntarios u otros mecanismos que permitan nivelarlos.

Ureña sostuvo que el propósito es que los adolescentes reciban formación que les permita aprender un oficio y, posteriormente, incorporarse al mercado laboral, en lugar de ingresar a centros penitenciarios donde, según planteó, podrían entrar en contacto con personas vinculadas a delitos de mayor gravedad.

El director de Niños con una Esperanza consideró que el Estado, el sector empresarial y otras instituciones deberían involucrarse en el proyecto como una alternativa de prevención y reinserción para menores en conflicto con la ley.

Busca respaldo de la Procuraduría

Ureña indicó que todavía no ha presentado formalmente el proyecto ante las autoridades, aunque ha procurado en ocasiones anteriores establecer contacto con el presidente Luis Abinader para plantearle iniciativas relacionadas con el trabajo que desarrolla.

Ahora espera que la difusión de la propuesta permita que la Procuraduría General de la República conozca el proyecto y valore la posibilidad de apoyarlo.

"Yo espero que a través de esta difusión algún funcionario y algún empresario nos ayude a nosotros a poder concluir este proyecto", manifestó.

Una iniciativa con espacio disponible

El proyecto "Segunda Oportunidad" constituye la tercera iniciativa desarrollada por Ureña en favor de niños y jóvenes de comunidades vulnerables.

Además de Niños con una Esperanza, funciona la guardería La Esperanza, mientras que el programa principal ofrece apoyo educativo, alimentación y actividades deportivas y culturales.

Ureña explicó que el trabajo comenzó en el año 2000 en la cárcel de Rafey, donde acudía junto a su familia y otros colaboradores para realizar actividades religiosas y de orientación. Posteriormente, identificaron la necesidad de intervenir antes de que niños y adolescentes de comunidades vulnerables terminaran en prisión, lo que dio origen al programa Niños con una Esperanza.

El director afirmó que durante estos años han trabajado con alrededor de tres mil niños y que algunos de los beneficiarios han logrado convertirse en profesionales en áreas como medicina, derecho, contabilidad, administración y enfermería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/ac1a2631-7e6a-4383-b668-6a63da374e6c-52476f21.jpg El periodista Edward Fernández (derecha) fue uno de los reconocidos por Niños con una Esperanza. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Reconocimientos

Durante el acto conmemorativo por los 23 años de Niños con una Esperanza fueron reconocidos periodistas y otras personas que han contribuido con el desarrollo de la institución.