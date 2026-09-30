Tras 18 días de tregua, Santa Elena retoma protestas este miércoles por promesas incumplidas

Residentes de Santa Elena retomaron este miércoles las protestas. ( CEDIDA A DL. )

Tras 18 días de tregua y espera, residentes de Santa Elena retomaron este miércoles las protestas y volvieron a colocar escombros en la carretera que comunica esa comunidad con el municipio cabecera de Barahona, en reclamo por el incumplimiento de las promesas hechas por las autoridades.

Los comunitarios habían suspendido las manifestaciones luego de sostener reuniones y conceder un compás de espera para que se ofreciera una solución a su demanda de construcción de la carretera. Sin embargo, aseguran que transcurrieron 18 días sin que los compromisos asumidos se materializaran.

Ante la falta de respuestas, decidieron volver a las calles y bloquear la vía como mecanismo de presión para exigir el inicio de los trabajos.

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Reacción de los manifestantes

Los manifestantes también cuestionaron a la empresa minera Belfond Enterprise SRL, al señalar que utiliza regularmente la carretera para sus operaciones, pero, según denuncian, la comunidad no recibe los beneficios que esperan por el uso de esa vía.

La protesta mantiene obstaculizado el tránsito por la zona, mientras los residentes reclaman una respuesta concreta de las autoridades y el cumplimiento de las promesas que motivaron la suspensión temporal de las manifestaciones.