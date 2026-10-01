Extraditan a Puerto Rico a dos dominicanos acusados de acoso cibernético y amenazas

Los extraditados son requeridos por el Distrito Judicial de Puerto Rico por cargos de asociación delictuosa. ( CEDIDA POR LA DNCD. )

Dos ciudadanos dominicanos fueron extraditados a Puerto Rico, donde son requeridos por la justicia por su presunta vinculación a delitos de acoso cibernético y amenazas interestatales.

Se trata de Rineldys Feliciano Díaz Cuevas y Patricia Joanna Almonte Frías, quienes fueron entregados este jueves a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La entrega se realizó en cumplimiento de resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y de los decretos del Poder Ejecutivo 609-26 y 611-26, que autorizaron su traslado a territorio estadounidense.

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De acuerdo con la DNCD, ambos son requeridos por el Distrito Judicial de Puerto Rico por cargos de asociación delictuosa para cometer acoso cibernético y emisión de amenazas interestatales, tipificados en el Código de Estados Unidos.

Los dos fueron ubicados y arrestados en Santo Domingo Este mediante labores de investigación y rastreo realizadas por equipos especializados de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-121045-pm-1-f0546b55.jpeg Agentes de la DNCD los trasladaron bajo custodia hasta el AILA.

Acciones oficiales

Tras su captura, agentes de la DNCD los trasladaron bajo custodia hasta el AILA, donde fueron entregados a oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) para su traslado a Puerto Rico en un vuelo comercial.

La operación fue ejecutada de manera conjunta por la Procuraduría General de la República (PGR), la DNCD y los US Marshals, como parte de los mecanismos de cooperación jurídica entre República Dominicana y Estados Unidos.