Castaños Guzmán: combatir el crimen no justifica las ejecuciones extrajudiciales

En momentos en que se han incrementado las intervenciones policiales y los presuntos intercambios de disparos, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que la lucha contra el crimen no justifica las ejecuciones extrajudiciales.

Por ello, a través de un documento de prensa, el jurista llamó a las autoridades a garantizar que el uso de la fuerza policial se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

Castaños Guzmán recordó que privar de la vida a una persona cuando las circunstancias no justifican una intervención policial legítima vulnera el artículo 37 de la carta magna, que establece la protección del derecho a la vida.

En ese sentido, consideró que el uso de la fuerza debe responder a una evaluación objetiva del peligro.

"Los agentes deben distinguir entre una amenaza real e inminente y situaciones en las que esta ha cesado o no justifica emplear fuerza letal", expresó.

Agregó que "la proporcionalidad no es una fórmula abstracta: es el mandato de optimización que distingue la intervención legítima del abuso".

Mayor respaldo legal

El vicepresidente de Finjus reconoció que los policías necesitan respaldo legal e institucional para proteger a la ciudadanía y resguardar su integridad, acompañado de controles y mecanismos de rendición de cuentas.

Además, respaldó la modernización policial y reclamó una política integral que combine la prevención, la atención a las causas del delito, la investigación y la sanción.

Finalmente, subrayó que la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales son condiciones complementarias para contar con instituciones eficaces y confiables.