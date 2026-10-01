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consulado dominicano en Caracas
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Se inician servicios en el Consulado General de la República Dominicana en Caracas

Los dominicanos en Venezuela ahora pueden realizar trámites consulares directamente en Caracas, sin necesidad de viajar a Bogotá

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    Se inician servicios en el Consulado General de la República Dominicana en Caracas
    Autoridades dominicanas frente al Consulado de República Dominicana en Caracas, Venezuela. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que este jueves reabrió el Consulado General de la República Dominicana en Caracas, Venezuela, donde comenzó a ofrecer servicios consulares a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

    La institución detalló que la sede ofrece la totalidad de los servicios correspondientes a sus funciones, entre ellos asistencia y protección a ciudadanos dominicanos, solicitudes de pasaportes, expedición de cartas de ruta, poderes notariales, autorizaciones de viaje, registro de dominicanos y trámites relacionados con matrimonios.

    También brinda servicios dirigidos a ciudadanos extranjeros y otros procedimientos consulares. Las tarifas correspondientes a estos servicios se mantienen sin cambios, precisó el Mirex en un comunidado.

    • Con la reapertura de la sede, los usuarios pueden iniciar nuevos trámites directamente en Caracas. Sin embargo, las solicitudes y procesos tramitados previamente ante la representación consular dominicana en Bogotá, Colombia, permanecerán bajo su gestión hasta su conclusión.

    En ese sentido, los documentos depositados o procesados en Colombia no serán trasladados a Venezuela para su retiro, mientras que las citas ya programadas en esa sede deberán mantenerse allí.

    El Consulado General, encabezado por el cónsul general Héctor Pastor Vásquez, retomó sus operaciones en su sede habitual, ubicada en el Multicentro Empresarial del Este, Torre Libertador, Núcleo A, piso 17, oficina núm. 174, avenida Libertador, municipio Chacao.

    El horario de atención al público es de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

    Ubicación y contacto

    Para información, orientación o coordinación de servicios, los usuarios pueden comunicarse a los teléfonos (0212) 263-8256 y (0212) 264-5596, al número de WhatsApp 0422-41-1237 o mediante el correo electrónico [consudomcaracas@mirex.gob.do](mailto:consudomcaracas@mirex.gob.do)

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