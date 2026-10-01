Ofrecían premios en efectivo y electrodomésticos: nueve detenidos por presunta estafa en Barahona

Electrodomésticos y dinero que les fueron ocupados a los presuntos estafadores. ( CEDIDA POR LA PN )

Una supuesta modalidad de estafa que atraía a ciudadanos con la promesa de ganar dinero en efectivo y electrodomésticos fue intervenida por la Policía Nacional en Barahona, donde nueve personas fueron detenidas y más de medio millón de pesos ocupados.

La intervención se realizó en las inmediaciones de una plaza china ubicada en la carretera Sánchez, luego de que las autoridades recibieran denuncias sobre personas que presuntamente abordaban a clientes que acudían al establecimiento comercial y los invitaban a participar en un supuesto juego con atractivos premios.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos son de nacionalidades hondureña, peruana, chilena y dominicana y son investigados por su presunta participación en el esquema.

Te puede interesar Imponen prisión preventiva a acusado de la muerte de un productor agrícola en Pedernales

Durante el operativo, miembros del Departamento de Inteligencia Delictiva (Dintel) ocuparon 512,375 en efectivo, además de nueve teléfonos celulares, tres televisores, dos licuadoras, una tostadora, tarjetas y otros objetos que presuntamente guardan relación con la actividad investigada.

Objetos incautados

Según las informaciones recopiladas por las autoridades, quienes aceptaban participar realizaban diferentes aportes o inversiones económicas con la expectativa de obtener los premios ofertados, pero aparentemente terminaban perdiendo su dinero.

Uno de los aspectos señalados en las denuncias y que forma parte de las indagatorias es que algunos participantes alegaban perder la noción del tiempo mientras permanecían involucrados en el supuesto juego, percatándose posteriormente de cuánto tiempo había transcurrido y del dinero que habían invertido.

Las autoridades investigan el mecanismo utilizado para captar a las personas y determinar cómo funcionaba la presunta maniobra, así como el grado de participación de cada uno de los nueve detenidos.

La Policía Nacional informó que mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias del caso y determinar si existen otras personas afectadas.

Los nueve detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.