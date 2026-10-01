A sus 89 años, Ernesto se hace dueño de su vivienda

Ernesto Herrera de 89 años recibió el título de propiedad de su vivienda este 1 de octubre 2026. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

A sus 89 años, Ernesto Herrera conoció la dicha de ser dueño de su propia vivienda. Tras más de 20 años en su casa en El Almirante, oficialmente puede decir que es propietario de su hogar.

"Es una felicidad", responde el señor con una gran sonrisa en el rostro para describir su satisfacción por presenciar este momento, luego de una vida dedicada a la albañilería.

Ernesto fue uno de los 1,500 beneficiarios del proyecto de titulación El Almirante II, en el municipio Santo Domingo Este. Las autoridades proyectan que en la zona se entreguen más de 6,500 certificados de títulos.

Lo que reciben estas personas es la titulación, a su nombre, de los terrenos o solares propiedad del Estado donde se desarrollaron proyectos habitacionales.

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Proceso de titulación

La intervención, realizada por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect) junto a Bienes Nacionales, abarcó 300,688.30 metros cuadrados de la parcela 1-B reformada, del Distrito Catastral número 6.

El director de la Utect, Duarte Méndez, señaló que el proceso representa un ahorro de 120 millones de pesos para los beneficiarios, quienes recibieron sus títulos sin costo.

El funcionario anunció que en dos o tres semanas regresarán a El Almirante para continuar con la entrega de títulos y afirmó que el objetivo es que cada familia que ocupa terrenos del Estado pueda regularizar su propiedad y contar con la seguridad jurídica que le permita consolidar su patrimonio.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader explicó que su Gobierno estableció como principio no vender terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) o de Bienes Nacionales que estén ocupados, salvo cuando sean destinados a proyectos que generen empleos o viviendas.

Señaló que, en lugar de permitir que terceros compren los terrenos para luego venderlos a quienes los ocupan, la decisión ha sido entregar directamente los títulos a las familias que llevan años viviendo en esas comunidades y que han adquirido derechos sobre sus propiedades.

Abinader informó que el proceso de titulación también avanzará en Sabana Perdida y otras zonas del país, donde durante las próximas semanas serán entregados miles de certificados.

Agregó que existen alrededor de 40,000 títulos en la Dirección de Mensura Catastral pendientes de evaluación, además de los aproximadamente 180,000 títulos que ya han sido entregados durante sus gestiones.

El mandatario afirmó que la titulación constituye una de las acciones que más satisfacción le genera como presidente porque, según explicó, la entrega de un título no solo transforma la situación de una persona, sino también la de toda una familia.

En ese sentido, llamó a los beneficiarios a cuidar sus certificados y valorarlos como un patrimonio que podrán dejar a sus hijos y futuras generaciones.

Agradecimientos al Gobierno

En nombre de las familias presentes, Robinson González agradeció al Gobierno por hacer posible la entrega de los certificados de títulos de propiedad y dar continuidad al proceso de titulación en El Almirante II.

Estuvieron presentes el viceministro de la Presidencia, Alexis Jiménez; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leiva; el director general de Bienes Nacionales, el CEA y Corde, Rafael Burgos Gómez; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el diputado Juan José Rojas, y el asistente del presidente para Proyectos Especiales, Víctor Sánchez, entre otras personalidades.