Más de 3,000 jóvenes buscan un lugar en las filas de la Policía

Jóvenes interseados en ingresar a la Policía Nacional. Cinco años después del inicio de la reforma, la institución dice que ha graduado 12,272 nuevos agentes. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

A las tres de la tarde del martes, Wilson David Ernesto Cuevas salió de su casa en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco, con una muda de ropa y una aspiración que lo condujo hasta Santo Domingo para convertirse en policía.

A sus 17 años, Wilson se gana la vida trabajando en una gomera en su pueblo natal para ayudar a su madre. Esta vez dejó las herramientas y los neumáticos atrás para perseguir una oportunidad que imagina como un nuevo comienzo, al inscribirse en la masiva convocatoria de aspirantes a la Policía Nacional tras culminar el bachillerato.

"Me gusta mucho trabajar, desde chiquito vengo trabajando, yo podía ir al de Barahona pero vine aquí porque mi meta es ser policía y quería asegurarme", manifestó a Diario Libre en la explanada de la institución acompañado de su progenitora.

Su historia se suma a la de más de 3,000 jóvenes que han acudido desde el pasado 21 de septiembre a la sede de la institución para participar en el proceso, según informó el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira.

Obstáculos que no detienen la ilusión

Entre esa marea de aspirantes se encontró también Anfernny Rafael Figueroa Santiago, de 21 años, residente en el sector Mamey de Villa Mella, quien acudió ayer con la misma ilusión que los demás, pero con una preocupación adicional, una condición en una de sus manos que podría dejarlo fuera del proceso.

El joven, que en el pasado jugó béisbol, explicó que al plantear su caso recibió la recomendación de redactar una carta dirigida al director de la institución, para que su situación sea evaluada.

"Voy a hacer la carta para ver si toman el caso en cuenta y nos dan la oportunidad", dijo al señalar que existen ciertos protocolos de la institución que lo descartan, sin embargo, señaló que puede desarrollarse perfectamente.

Aseguró que la policía le gusta desde niño y que, al crecer, quiso acercarse a la institución para servir, ya que no ve su condición como un impedimento para ejercer el trabajo. "A veces uno se limita mentalmente, a veces hasta por el miedo de fallar", reflexionó. "Por eso hay que intentarlo, a ver si le dan la oportunidad".

Su caso queda ahora en manos de las autoridades, que deberán decidir si su condición le permite continuar en el proceso de selección.

Convocatoria a provincias

La respuesta que ha tenido el llamado a las filas llevará ahora a la Policía Nacional a distintos puntos del país con jornadas de captación y evaluación en ocho localidades para facilitar la participación de los jóvenes que no puedan trasladarse hasta Santo Domingo.

El recorrido comenzará el 6 de octubre en Santiago y continuará el 8 en Moca, provincia Espaillat; el 13 en San Juan; el 14 en Barahona; el 20 en Dajabón; el 22 en Samaná; el 27 en La Romana y concluirá el 29 de octubre en San Pedro de Macorís.

"Vamos a estar cubriendo todo el territorio nacional para aquellos jóvenes que no puedan desplazarse hacia la sede de la institución", afirmó Pesqueira, quien destacó que los solicitantes que completen las etapas correspondientes, pero que no sean incorporados en una promoción, quedan registrados en un banco de datos para ser considerados posteriormente.

A cinco años de la reforma

La masiva respuesta de estos más de 3,000 postulantes coincide con el quinto aniversario del proceso de reforma policial, que según informó el vocero, ha graduado un total de 12,272 agentes , de los cuales 9,538 son hombres y 2,734 mujeres . En la actualidad, 2,396 se encuentran actualmente cursando su pasantía o prácticas supervisadas.