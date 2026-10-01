Apresan a dos hombres con 12 registros policiales entre ambos y les ocupan armas

Armas ocupadas por la Policía a los dos hombres en El Factor de María Trinidad Sánchez. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Dos hombres que, según la Policía Nacional, acumulan 12 registros policiales entre ambos fueron apresados durante un operativo en el sector El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, donde las autoridades les ocuparon dos pistolas que supuestamente no figuran registradas.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Sadiel Santana Goris, quien, según las autoridades, figura con ocho registros policiales y un impedimento de salida del país, y Ruddy Rafael Frías Féliz, de 48 años, quien registra cuatro antecedentes por diferentes hechos.

La Policía informó que ambos se desplazaban a bordo de un vehículo Hyundai Sonata Y20, de color negro, cuando fueron intervenidos.

Armas y evidencias

Durante la intervención, las autoridades ocuparon dos cargadores con capacidad para 30 cápsulas cada uno, uno de ellos con 15 cápsulas y el otro con 18.

De acuerdo con el informe policial, a Santana Goris se le ocupó una pistola Glock, modelo 23 Gen4, calibre .40, modificada con un cañón 9x19 milímetros (9 mm), serie VCV025, de color negro con verde mostaza. También le fue ocupado un cargador con capacidad para 30 cápsulas y 14 cápsulas.

La Policía indicó que el arma fue depurada y no figura registrada.

En tanto, a Frías Féliz las autoridades le ocuparon una pistola Glock, modelo 26 Gen5, calibre 9x19 milímetros (9 mm), serie AGPU184, negro con verde mostaza, junto con su cargador y 12 cápsulas. El arma tampoco figura registrada, según la institución. Además, se le ocupó un teléfono celular.

La Policía Nacional señaló que las armas de fuego, municiones, cargadores y demás evidencias ocupadas permanecen bajo control de las autoridades.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.