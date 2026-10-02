Turcos visitan al presidente de Diario Libre
Delegación de Türkiye aborda temas de negocios e inversiones en su visita de cortesía
El presidente de Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, recibió la visita de cortesía de una delegación de turcos con fines de conversar sobre temas relacionados con negocios e inversiones.
La delegación estuvo compuesta por Emriye Bagdagül Ormanci, embajadora de la República de Türkiye, y Cansu Onur, tercera secretaria de dicha representación diplomática.
También integraron la delegación Mehmet Karagözoglu, gerente general de Karpowership República Dominicana, y Jarrizon Quevedo, gerente comercial de dicha empresa.
Karpowership opera unidades energéticas flotantes contratadas por el Estado dominicano, localizadas en Azua.