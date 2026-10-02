×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Turcos en RD
Turcos en RD

Turcos visitan al presidente de Diario Libre

Delegación de Türkiye aborda temas de negocios e inversiones en su visita de cortesía

    Expandir imagen
    Turcos visitan al presidente de Diario Libre
    El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro y Mehmet Karagözoglu, gerente general de Karpowership República Dominicana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    El presidente de Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, recibió la visita de cortesía de una delegación de turcos con fines de conversar sobre temas relacionados con negocios e inversiones.

    La delegación estuvo compuesta por Emriye Bagdagül Ormanci, embajadora de la República de Türkiye, y Cansu Onur, tercera secretaria de dicha representación diplomática. 

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Cansu Onur y Emriye Bağdagül Ormancı. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    También integraron la delegación Mehmet Karagözoglu, gerente general de Karpowership República Dominicana, y Jarrizon Quevedo, gerente comercial de dicha empresa.

    Karpowership opera unidades energéticas flotantes contratadas por el Estado dominicano, localizadas en Azua.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.