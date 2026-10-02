Turcos visitan al presidente de Diario Libre

El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro y Mehmet Karagözoglu, gerente general de Karpowership República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente de Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, recibió la visita de cortesía de una delegación de turcos con fines de conversar sobre temas relacionados con negocios e inversiones.

La delegación estuvo compuesta por Emriye Bagdagül Ormanci, embajadora de la República de Türkiye, y Cansu Onur, tercera secretaria de dicha representación diplomática.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/imagen-whatsapp-image-2026-10-01-at-63921-pm1-9f7b75a5.jpg Cansu Onur y Emriye Bağdagül Ormancı. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

También integraron la delegación Mehmet Karagözoglu, gerente general de Karpowership República Dominicana, y Jarrizon Quevedo, gerente comercial de dicha empresa.

Karpowership opera unidades energéticas flotantes contratadas por el Estado dominicano, localizadas en Azua.