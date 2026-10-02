Dos agentes de la Policía Nacional, una mujer y un hombre, se desmayaron este viernes durante el lanzamiento del nuevo modelo de patrullaje de la institución en La Altagracia, mientras varios de sus compañeros presentaron mareos.

Los uniformados permanecieron durante varias horas en formación bajo el sol, en la explanada de la Basílica de Higüey, en una jornada en la que la temperatura rondaba los 31 grados Celsius.

Ante los primeros síntomas, los agentes que se encontraban en las filas estuvieron atentos a sus compañeros y, cuando fue necesario, algunos salieron de la formación para auxiliarlos.

Atención médica

Los dos agentes que perdieron el conocimiento recibieron asistencia inmediata de otros miembros de la Policía Nacional.

Asimismo, tanto los agentes que presentaron mareos como quienes se desmayaron fueron atendidos por el personal médico de las ambulancias que se encontraban en el lugar.

La situación ocurrió mientras se desarrollaba la actividad de lanzamiento del nuevo modelo de patrullaje de la Policía Nacional .

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/agente2jpg-05419021.jpeg Momento en que trasladan a una de las agentes que se desmayaron durante el lanzamiento del nuevo modelo de patrullaje de la Policía Nacional en La Altagracia. (DIARIO LIBRE)