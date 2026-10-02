Se entregan dos hombres vinculados a muerte de comerciante durante asalto en Licey al Medio

Ambos sospechosos mientras son custodiados por agentes del Dicrim ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos hombres que son vinculados a la muerte de un comerciante durante un asalto en un colmado de la comunidad Las Palomas, en el municipio Licey al Medio, se entregaron a las autoridades de la provincia Espaillat.

Se trata de Yermi Jesús Peralta, alias El Flaco, y Christopher García Sandoval, conocido como Manilón o El Gordo.

Ambos eran buscados mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con el crimen de Wilton Miguel Arias, de 61 años, quien falleció después de permanecer varios días ingresado en un centro de salud, tras resultar herido de bala durante un asalto ocurrido el pasado 14 de septiembre en su establecimiento comercial.

Detalles del asalto

Según el informe preliminar de la Policía, Arias se encontraba atendiendo su colmado alrededor de las 7:45 de la noche, cuando dos hombres armados irrumpieron en el negocio con la intención de despojarlo de prendas y dinero.

Los asaltantes hirieron de bala al comerciante, quien fue trasladado a un centro de salud de Santiago, donde permaneció ingresado hasta que falleció.

Entrega a autoridades

De acuerdo con la Policía, los sospechosos se pusieron a disposición de las autoridades en Moca, provincia Espaillat, a través de sus familiares y un representante legal.

Se espera que sean trasladados a Santiago en las próximas horas.

La entrega se produjo luego de que la Policía Nacional emitiera una alerta de búsqueda contra ambos por su presunta vinculación con un atraco y homicidio.

Investigación policial

Fiordaliza Popa Arias, vocera de la uniformada en Santiago, indicó que, como parte de las pesquisas, agentes de la Dicrim y miembros del Ministerio Público han realizado varios allanamientos con el propósito de profundizar las investigaciones y establecer la responsabilidad de los dos sospechosos.

Informó que los dos entregados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones para determinar su presunta participación en el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.