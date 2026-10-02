República Dominicana anuncia el cierre de su embajada en Nicaragua

Celebración de la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. ( CEDIDA A DL. )

La República Dominicana retirará su embajada de Nicaragua mientras persistan las condiciones que, según el Gobierno dominicano, afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país.

La decisión fue anunciada este viernes por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, D.C.

"Hago pública, en la presente Consulta de Cancilleres, la decisión dominicana de retirar nuestra embajada en el hermano país de Nicaragua hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado", manifestó Bisonó ante los representantes de los Estados miembros.

Medidas anunciadas

El encuentro de la OEA reúne a representantes de los países miembros para analizar los acontecimientos en Nicaragua y determinar posibles acciones, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

Bisonó señaló que la posición dominicana responde a la política exterior del Gobierno del presidente Luis Abinader, que tiene entre sus pilares la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos.

El canciller también sostuvo que la respuesta de la región debe traducirse en acciones concretas y afirmó que República Dominicana está dispuesta a respaldar los esfuerzos de la OEA en materia democrática.

Durante su intervención, recordó que varios países de América Latina han atravesado períodos de dictadura y autoritarismo, experiencias que, según dijo, deben reforzar el compromiso regional con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos.

Reacción oficial

La decisión anunciada este viernes da continuidad a la posición expresada por el Gobierno dominicano el pasado 22 de julio, cuando condenó declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverían a celebrarse elecciones.

En esa ocasión, República Dominicana llamó a garantizar los derechos políticos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses y reiteró su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.