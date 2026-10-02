Embajada haitiana se desmarca de declaraciones de futbolistas y reafirma respeto a soberanía de RD

Sede de la Embajada de Haití en Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Embajada de Haití en República Dominicana se desvinculó de declaraciones de jugadores de su selección de fútbol tras el partido disputado entre ambos países y reafirmó el compromiso del Gobierno haitiano de respetar la soberanía, la integridad territorial y las instituciones dominicanas.

En una nota de aclaración fechada el 2 de octubre en Santo Domingo, la representación diplomática señaló que las expresiones de los deportistas no reflejan la posición de la embajada ni del Gobierno de Haití. El documento no identifica a los jugadores ni reproduce las declaraciones que motivaron la aclaración.

La comunicación atribuye esos comentarios al ambiente de intensidad

emocional que rodeó el encuentro celebrado el jueves 1 de octubre, correspondiente, según el texto, a la Copa de Naciones de la Concacaf. La embajada consignó que el partido terminó con marcador de 4-1, sin precisar cuál selección resultó ganadora.

Reacción oficial

Según la legación, algunas declaraciones formuladas «en el fragor de la competición» pudieron provocar reacciones y malentendidos. Al establecer distancia respecto de esas expresiones, subrayó que la rivalidad deportiva no debe afectar las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre los dos Estados.

La embajada recordó que el encuentro enfrentó a selecciones de dos países vecinos que comparten una isla, pero constituyen Estados soberanos con fronteras distintas e internacionalmente establecidas. En ese contexto, invocó el Tratado Fronterizo de 1929 y su protocolo de revisión.

También reiteró el compromiso del Gobierno haitiano de respetar plenamente a República Dominicana, con la que, sostuvo, Haití mantiene profundos vínculos históricos, humanos y culturales. La declaración situó ese reconocimiento como parte de la relación que debe prevalecer entre ambas naciones, independientemente de las emociones generadas por una competencia.

Importancia del deporte

El documento destacó que el deporte puede servir como espacio de acercamiento, diálogo y fraternidad entre los pueblos. Las rivalidades deportivas, aunque legítimas y apasionadas, no pueden poner en cuestión las relaciones entre ambos países, planteó la representación diplomática.

La misión expresó su disposición a continuar trabajando con las autoridades dominicanas y los actores involucrados para preservar y fortalecer los vínculos bilaterales, bajo criterios de apertura, respeto y comprensión mutua.

Asimismo, agradeció, en nombre de la Federación Haitiana de Fútbol y del Gobierno de Haití, la colaboración del Gobierno y del pueblo dominicanos para realizar el partido. Extendió ese reconocimiento a los organizadores, las fuerzas de seguridad y las instituciones y personas que contribuyeron al desarrollo del encuentro, según explicó la embajada en su comunicación.

A qué se debe la reacción de la embajada Tras el partido del jueves que resultó en una goleada de Haití 4-1 sobre República Dominicana, el jugador haitiano Wilson Isidor, afirmó que "La Hispaniola es Haití y que esto (República Dominicana) es Haití".El partido, correspondiente a la Liga de Naciones Concacaf, se disputó en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, un escenario que estuvo prácticamente a toda capacidad. El delantero Duckens Nazon también se sumó a la controversia con una publicación en sus historias de Instagram en la que escribió: "Hispaniola es para nosotros".Los mensajes de los futbolistas haitianos han generado rechazo en sectores políticos y deportivos de República Dominicana.