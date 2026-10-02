Reportan 1,046 robos menos en cuatro zonas donde aplican nuevo modelo de patrullaje policial

Miembros de la Policía Nacional durante el acto de lanzamiento del nuevo modelo de patrullaje en La Altagracia, realizado en la explanada de la Basílica de Higüey. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

Un total de 1,046 robos menos fueron reportados en las cuatro zonas del país donde comenzó a implementarse hace poco más de un año el nuevo modelo de servicio y patrullaje policial, informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La funcionaria ofreció el dato durante el acto en el que La Altagracia fue incorporada a este esquema que contempla protocolos operativos, formación de los agentes en el sistema táctico básico policial, planificación basada en datos, patrullaje por cuadrantes y supervisión.

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Raful explicó que el nuevo modelo busca establecer con precisión dónde deben estar los agentes, a qué hora y con qué propósito, de acuerdo con las necesidades de cada territorio. "Una policía que sabe dónde tiene que estar, a qué hora y para qué", afirmó la ministra, al señalar que los resultados obtenidos en las zonas donde ya se aplica el modelo indican que se ha iniciado un buen camino.

La funcionaria sostuvo que la reducción de los robos representa un estímulo para continuar con la transformación policial, aunque reconoció que todavía existen desafíos para garantizar la seguridad de la población.

"Todavía tenemos madres que esperan despiertas que sus hijos lleguen a casa. Todavía tenemos jóvenes que aspiran a salir seguros a nuestras calles", manifestó.

Raful señaló que La Altagracia experimenta un crecimiento de su población, economía y actividad turística, por lo que consideró necesario que la seguridad avance en correspondencia con ese desarrollo.

"La Altagracia crece, crece su gente, crece su economía, crece el turismo que mueve a toda la región Este y al país. Y la seguridad tiene que crecer con ella", expresó.

La ministra exhortó a los habitantes de la provincia a acercarse a la Policía, presentar sus denuncias y participar en los encuentros comunitarios y mesas de seguridad.

"Denuncien. Participen en los encuentros comunitarios, en las mesas de seguridad y ahí levanten la voz para nosotros poder mejorar. Exijan resultados, es también su derecho", sostuvo.

También pidió a los agentes policiales aprovechar la preparación recibida y fortalecer la relación con la ciudadanía, especialmente en la atención a las personas que acuden a presentar denuncias, los comerciantes y quienes requieren asistencia.

"Este modelo descansa en ustedes", afirmó al dirigirse a los policías que tendrán a su cargo la aplicación del esquema en la provincia.

Nuevo esquema de patrullaje

El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, explicó que la incorporación de La Altagracia representa el inicio del escalamiento del modelo de servicio y patrullaje policial en una provincia considerada estratégica para el desarrollo del país.

Indicó que el esquema busca consolidar una doctrina operativa estructurada sobre el terreno, sustentada en cuadrantes y corredores activos, planificación estratégica, supervisión estricta y respuesta inmediata, articulada con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

El objetivo, explicó, es ofrecer un servicio policial moderno, cercano a la población y capaz de responder a las necesidades de los distintos sectores de la provincia.

Señaló que el modelo procura propiciar condiciones para fortalecer la convivencia pacífica mediante la coordinación entre las autoridades y las comunidades.

El director policial exhortó a los hombres y mujeres de la institución a asumir su responsabilidad como primera línea de protección, auxilio y orden.

El modelo, agregó, exige carácter frente al delito, pero también vocación de servicio, cercanía y respeto estricto a la Constitución, los derechos humanos y la dignidad humana.

"La ciudadanía ve en ustedes la primera línea de protección, auxilio y orden", sostuvo.

Añadió que cada patrullaje y cada contacto con los ciudadanos debe transmitir orden, confianza y la certeza de que la Policía Nacional está para proteger y preservar la paz.

Formación y tecnología

Durante el acto, monseñor Jesús Castro Marte destacó la importancia de la formación de los agentes como parte del proceso de transformación de la Policía Nacional.

El obispo vinculó el nuevo modelo con una concepción de servicio policial sustentada en la educación, la proximidad con la ciudadanía, el uso de nuevas tecnologías y el respeto a la dignidad humana.

Resaltó la incorporación de herramientas tecnológicas y científicas, entre ellas cámaras y el patrullaje por cuadrantes, como mecanismos destinados a fortalecer la protección de los ciudadanos.

Castro Marte consideró que la preparación de los policías debe incluir principios éticos, respeto a la persona y apego a la Constitución.

Durante su intervención relató además una experiencia vinculada con un centro educativo que fundó, donde, según explicó, fueron recibidos jóvenes que presentaban problemas de disciplina.

Dijo que alrededor de 40 jóvenes se graduaron este año de ese proceso formativo con principios morales, ética, disciplina y respeto a los símbolos patrios.

Utilizó esa experiencia para destacar que jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad pueden ser recuperados y reintegrados a la sociedad cuando reciben formación y oportunidades.

El religioso sostuvo que la transformación policial representa un reto que requiere una preparación integral de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía.

Participación ciudadana

Las autoridades insistieron en que el funcionamiento del nuevo modelo en La Altagracia no dependerá únicamente del trabajo de los agentes, sino también de la participación de las comunidades.

Raful llamó a los ciudadanos a utilizar los mecanismos de participación establecidos, presentar las denuncias y comunicar a las autoridades las situaciones que afectan la seguridad en sus sectores.

El nuevo modelo de servicio y patrullaje policial forma parte del proceso de transformación y modernización de la Policía Nacional, con énfasis en la prevención del delito, la planificación basada en datos, el uso de tecnología, la supervisión y una mayor cercanía entre los agentes y las comunidades.

La ministra afirmó que el proceso aún tiene un largo camino por recorrer, pero aseguró que la transformación continuará hasta alcanzar el objetivo de contar con una Policía "más cercana, mejor preparada y trabajando fuertemente con la comunidad"