Noticias que fueron tendencia

La última semana de septiembre estuvo marcada por acontecimientos que combinaron alarma, violencia, justicia y seguridad. Un sismo de magnitud 5.6 volvió a poner sobre la mesa la capacidad de respuesta ante emergencias, mientras varios expedientes judiciales y sucesos violentos concentraron la atención nacional.

Fuera del país, Haití comenzó a perfilar los nombres de quienes aspiran a competir por la Presidencia, en un proceso todavía abierto. En República Dominicana, entretanto, la prisión preventiva impuesta a ocho imputados en Senasa 2.0, la investigación por la muerte de una mujer en La Vega y una fuerte advertencia del director de la Policía completaron una semana cargada de noticias.

El sismo dejó una pregunta: ¿dónde estaba la alerta?

El temblor de magnitud 5.6 que sacudió el país la tarde del domingo 27 de septiembre no solo provocó evacuaciones y alarma. Una vez pasado el movimiento, numerosos ciudadanos comenzaron a preguntarse por qué sus teléfonos celulares no emitieron la alerta de emergencia que había sido probada semanas antes.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) explicó que el sistema Cell Broadcast todavía está en proceso de implementación en República Dominicana y no funciona plenamente con todas las empresas de telecomunicaciones. La plataforma tecnológica desde la cual se operará continúa en fase de instalación e integración.

El organismo recordó que los terremotos son fenómenos súbitos y que la activación de una alerta debe responder a indicadores y criterios establecidos en un protocolo. El sistema había sido probado el 8 de septiembre durante el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, pero únicamente con una de las prestadoras.

El movimiento se produjo a las 5:49 de la tarde, tuvo una profundidad aproximada de 108 kilómetros y su epicentro fue localizado en San Pedro de Macorís. La sacudida se percibió en distintas localidades y llevó a numerosas personas a abandonar viviendas, edificios y establecimientos.

El COE indicó que no se habían registrado daños significativos y sostuvo que la experiencia permitirá seguir ajustando la plataforma hasta alcanzar una cobertura integral. El episodio evidenció que el sistema destinado a advertir a la población todavía no se encuentra plenamente operativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/candidatos-de-partidos-en-haitijpg-127e7ca5.jpeg La historia se mantuvo vigente con el paso de los días. Las elecciones del país vecino constituyen un foco de atención por la cercancía geográfica y el conflicto social y violencia que afecta a Haití.

Haití comienza a poner nombres a la carrera presidencial

El proceso electoral haitiano comenzó a mostrar sus primeras cartas con al menos nueve aspirantes inscritos en la plataforma del Consejo Electoral Provisional (CEP), aunque la relación todavía es provisional y ninguno puede considerarse definitivamente admitido como candidato.

Entre los inscritos hay figuras conocidas de la política haitiana, como el expresidente provisional Jocelerme Privert, el ex primer ministro y excanciller Claude Joseph y el expresidente de la Cámara de Diputados Gary Bodeau. También aparecen Ricardo Jean-Pierre, Wilson Jeudy, Wilner Joseph, Maxo Joseph, Munir Joseph Mourra y Gandhy Dorfeuille.

El CEP extendió hasta el 9 de octubre el plazo para completar las inscripciones en línea y depositar la documentación requerida. Por ello, la lista puede crecer o experimentar modificaciones antes de que el organismo electoral examine los expedientes.

Entre los aspirantes, Claude Joseph mantiene especial relevancia para República Dominicana por sus reiteradas críticas a las políticas dominicanas hacia Haití y los migrantes haitianos. En 2022, después de que el Gobierno dominicano le prohibiera la entrada al país, Joseph afirmó que recibía la decisión como un "honor".

La aparición de los primeros nueve nombres constituye apenas una etapa de un proceso electoral que todavía debe superar la validación de las candidaturas. La conformación definitiva de la boleta dependerá de las decisiones que adopte el CEP una vez concluido el período de inscripción y revisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/descarga-2026-09-21t130431267-5499529d.jpg Con el caso considerado complejo por las autoridades, el merenguero tuvo que enfrentar la pena por el asesinato de su esposa y la traición de un amigo cercano.

De hombre de confianza a acusado de planificar el ataque

Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", no era simplemente el chofer del merenguero Julián Oro Duro. Según las autoridades, pertenecía a su círculo cercano, lo acompañaba a presentaciones y conocía sus movimientos, dónde guardaba dinero y cuándo recibía pagos.

Esa relación adquirió otra dimensión después del ataque perpetrado en la residencia del artista, en el que murió su esposa, Zeneida Castillo, tras recibir golpes y heridas de arma blanca, mientras Julián Oro Duro resultó herido. Las autoridades atribuyen a Tejeda Vásquez la planificación del hecho.

La confianza entre ambos era tal que, según relató el abogado Cándido Simón, el artista afirmó que su antiguo chofer incluso utilizaba su ropa. Julián lo describió además como una especie de "todólogo" que realizaba diferentes labores y tenía acceso a aspectos privados de su vida.

La ruptura quedó expuesta durante la audiencia de medida de coerción. Tejeda Vásquez permaneció con la cabeza baja y evitó mirar al merenguero mientras este se encontraba en la sala.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva a los acusados por la muerte de Castillo y las heridas ocasionadas al artista, mientras el proceso judicial deberá establecer las responsabilidades individuales en el ataque.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/senasa-20-se-entrega-tras-no-ser-hallada-en-allanamientos-e3297d87.jpeg Varios de los acusados por el llamado caso Senasa 2.0. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Senasa 2.0 entra en una nueva fase judicial

Ocho de los imputados en el denominado caso Senasa 2.0 fueron enviados a prisión preventiva por decisión del juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró complejo el proceso por el presunto entramado de corrupción contra el Estado.

Cuatro hombres deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras cuatro mujeres fueron enviadas al CCR Najayo Mujeres. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva y que el expediente recibiera la declaratoria de complejidad.

De acuerdo con la acusación, el grupo investigado habría participado en un esquema mediante el cual se habrían desfalcado 40 millones de pesos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Las imputaciones deberán ser demostradas durante el proceso judicial.

La decisión no fue igual para todos los encartados. Otros nueve recibieron arresto domiciliario, mientras que a seis personas el tribunal les impuso garantías económicas y otras medidas de coerción.

Con la declaratoria de complejidad, el expediente entra en una etapa que permitirá al Ministerio Público disponer de mayores plazos procesales para desarrollar la investigación sobre el supuesto entramado y sustentar las acusaciones contra los involucrados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/mujer-encontrada-muerta-sin-ropa-en-autopista-duarte-en-la-vega-e55ff559.jpg A esta sede del Inacif fue llevado el cuerpo de la fallecida.

Una muerte en la Duarte bajo investigación

El hallazgo del cuerpo sin ropa de una mujer a orillas de la autopista Duarte abrió una investigación en La Vega para determinar qué ocurrió durante la madrugada del martes 29 de septiembre. La víctima fue identificada como Gladis Marlenys Almonte Durán.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que las primeras indagatorias apuntaban a la posibilidad de que Almonte Durán hubiera sido impactada por un vehículo, aunque las autoridades todavía no habían establecido de manera definitiva las circunstancias de la muerte.

Las pesquisas determinaron preliminarmente que la mujer llegó alrededor de las 3:00 de la madrugada a las inmediaciones de una empresa y tocó insistentemente una puerta. Los empleados que se encontraban en el establecimiento no abrieron por razones de seguridad.

Poco después, los trabajadores se percataron de que se había producido un aparente accidente en las proximidades y encontraron a la mujer tendida sobre el pavimento. Familiares indicaron a las autoridades que anteriormente había presentado episodios en los que salía sin ropa a la vía pública.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para identificar el vehículo presuntamente involucrado y reconstruir las últimas horas de Almonte Durán. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para practicarle la autopsia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/policia-dice-que-tiene-listado-de-antisociales-reincidentes-en-delitos-b67ed65e.png El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García. (IMAGEN DE LASEMANAL)

El nuevo mensaje de la Policía contra la delincuencia

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, lanzó una advertencia a quienes cometen delitos en el país: entregarse a las autoridades o abandonar las actividades delictivas. De lo contrario, aseguró, la Policía irá tras ellos sin importar dónde intenten esconderse.

Rodríguez García pronunció el mensaje durante un encuentro con integrantes de la Dirección Regional Noreste, celebrado en la Universidad Católica Nordestana, donde también arengó a los agentes sobre sus responsabilidades frente a la ciudadanía.

El jefe policial sostuvo que la institución hará sentir "el brazo poderoso del Estado" frente a quienes incurran en hechos delictivos y planteó que estos no pueden actuar libremente en las calles.

Durante su intervención también recordó a los agentes que la Constitución les atribuye responsabilidades en la protección de la sociedad y vinculó el cumplimiento de esa misión con la persecución de quienes cometen delitos.

Las declaraciones colocaron nuevamente en primer plano la estrategia de la nueva dirección policial frente a la criminalidad y el mensaje que pretende transmitir tanto a sus agentes como a las personas buscadas por las autoridades.