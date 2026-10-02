Pablo Ulloa invita al papa León XIV a visitar República Dominicana

Pablo Ulloa, defensor del Pueblo de la República Dominicana y el papa León XIV. ( CEDIDA A DL. )

El defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, invitó al papa León XIV a visitar el país durante una eventual gira por América y a conocer la denominada Ruta de las Américas.

La invitación fue formulada durante su participación en una audiencia con el pontífice, a quien también pidió oraciones por las familias dominicanas, los jóvenes que buscan oportunidades y las personas que atraviesan situaciones de dificultad.

"Santo Padre, le invito de corazón a visitar la República Dominicana cuando su camino le traiga a América y a conocer la Ruta de las Américas, para acercarse a nuestra historia y a los vínculos que compartimos con otros pueblos", expresó Ulloa.

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El defensor del Pueblo destacó ante el papa la fe y la solidaridad de los dominicanos, así como la hospitalidad con la que, según dijo, el país recibe a quienes lo visitan.

"Encontrará una tierra de profunda fe, de gente trabajadora y solidaria, que recibe con los brazos abiertos y comparte con generosidad", agregó.

Oraciones y solidaridad

Ulloa también pidió al pontífice que tenga presente en sus oraciones a las familias dominicanas.

"Le pido que ore por nuestro país: por las familias que se esfuerzan cada día para salir adelante, por los jóvenes que necesitan oportunidades y por quienes sufren en silencio", manifestó.

Asimismo, abogó por una sociedad en la que las personas puedan vivir con mayor dignidad, justicia y paz.

Durante su estancia en Roma, Ulloa estuvo acompañado por Víctor Suárez, embajador de República Dominicana ante la Santa Sede. También compartió con Rafael Lantigua, embajador dominicano en Italia.