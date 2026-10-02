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invitación papa León XIV
invitación papa León XIV

Pablo Ulloa invita al papa León XIV a visitar República Dominicana

El defensor del Pueblo enfatizó la importancia de la fe y la solidaridad de los dominicanos en su mensaje al papa León XIV

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    Pablo Ulloa invita al papa León XIV a visitar República Dominicana
    Pablo Ulloa, defensor del Pueblo de la República Dominicana y el papa León XIV. (CEDIDA A DL.)

    El defensor del Pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, invitó al papa León XIV a visitar el país durante una eventual gira por América y a conocer la denominada Ruta de las Américas.

    La invitación fue formulada durante su participación en una audiencia con el pontífice, a quien también pidió oraciones por las familias dominicanas, los jóvenes que buscan oportunidades y las personas que atraviesan situaciones de dificultad.

    "Santo Padre, le invito de corazón a visitar la República Dominicana cuando su camino le traiga a América y a conocer la Ruta de las Américas, para acercarse a nuestra historia y a los vínculos que compartimos con otros pueblos", expresó Ulloa.

    • El defensor del Pueblo destacó ante el papa la fe y la solidaridad de los dominicanos, así como la hospitalidad con la que, según dijo, el país recibe a quienes lo visitan.

    "Encontrará una tierra de profunda fe, de gente trabajadora y solidaria, que recibe con los brazos abiertos y comparte con generosidad", agregó.

    Oraciones y solidaridad

    Ulloa también pidió al pontífice que tenga presente en sus oraciones a las familias dominicanas.

    "Le pido que ore por nuestro país: por las familias que se esfuerzan cada día para salir adelante, por los jóvenes que necesitan oportunidades y por quienes sufren en silencio", manifestó.

    Asimismo, abogó por una sociedad en la que las personas puedan vivir con mayor dignidad, justicia y paz.

    Durante su estancia en Roma, Ulloa estuvo acompañado por Víctor Suárez, embajador de República Dominicana ante la Santa Sede. También compartió con Rafael Lantigua, embajador dominicano en Italia.

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