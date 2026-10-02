En RD, un hombre tiene 41 órdenes de arresto y sigue prófugo

Distribución de prófugos con órdenes de arresto presentada por la Policía Nacional. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Este jueves la Policía Nacional reveló que en la República Dominicana hay 53,877 personas con órdenes de arresto pendientes de búsqueda y captura por la comisión de distintos delitos.

Dentro de esa cifra hay personas con más de una orden de captura. El que más acumula tiene 41.

La persona que tiene esa cantidad de órdenes de arresto es José Luis Mateo Medina, conforme explicó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, durante una rueda de prensa este jueves.

El otro hombre que le sigue en cantidad de órdenes de captura es Julio Antonio Mejía Martínez, quecuenta con 32.

Pesqueira no dijo qué tiempo tienen esas personas prófugas de la justicia; su edad y ni qué se les acusa.

Al abundar en los detalles de los evasores de la ley, el vocero policial indicó que del total de los que tienen órdenes de captura, hay 73 con múltiples mandatos de apresamiento. También dijo que la Policía identificó a otras 485 personas con más de cinco registros o fichas.

Los datos sobre estos prófugos fueron ofrecidos en momentos en que tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como el director de la Policía, Ernesto Rafael Rodríguez García, han llamado a los "delincuentes" a se entreguen a las autoridades, con la advertencia de que si no lo hacen, "les va a ir peor".

Muertes en intercambios de disparos

En septiembre de este año, la Policía ultimó al menos 50 hombres en presuntos intercambios de disparos. De acuerdo a los reportes oficiales, cada uno de los fallecidos tenía fichas policiales por homicidios, robo, asalto y otros tipos de delitos.

Este jueves, el mandatario volvió a pedir a los "delincuentes" que se entreguen.

"Ese grupo de antisociales, que son una minoría, lo que tiene que hacer es entregarse, y ahora les damos la oportunidad de entregarse", refirió el jefe de Estado al ser abordado por la prensa en la inauguración de una escuela en el sector Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este.