Autoridades ocupan armas y herramientas para su modificación durante allanamientos en Cotuí

Los operativos fueron realizados por Dintel, Dicrim, Policía Preventiva y el Ministerio Público, ( SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Varias armas de fuego, municiones y herramientas que presuntamente eran utilizadas para reparar y modificar armas fueron ocupadas durante varios allanamientos realizados en distintos sectores del municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde también fueron detenidas varias personas.

Los operativos fueron ejecutados por agentes de la Subdirección Regional de Inteligencia Delictiva (Dintel), la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Policía Preventiva, con el acompañamiento de representantes del Ministerio Público, luego de labores de inteligencia e investigación.

Detalles de los allanamientos

Entre las intervenciones figura una vivienda ubicada en el sector Plan Piloto, donde las autoridades ocuparon una pistola marca Etay X Pro, modelo Xtouch, calibre .380, con su cargador, que presuntamente se encontraba en proceso de reparación o modificación.

En el cajón de una pasola localizada en el mismo lugar fue encontrada una pistola Glock 17, modelo Gen 5, de fabricación austríaca, calibre 9 milímetros, serie FA056719, con su cargador, además de tres cápsulas calibre .380.

Durante el allanamiento también fue localizado en una terraza, encima de una estufa, un revólver sin marca ni numeración visible, al que le faltaba el tambor.

Herramientas incautadas

Las autoridades ocuparon además una máquina portátil de soldar, una pulidora, un teléfono celular y una caja pequeña con diferentes herramientas que, según el informe policial, eran presuntamente utilizadas para trabajos de reparación y modificación de armas de fuego.

Las personas detenidas y las evidencias ocupadas quedaron bajo el proceso correspondiente, mientras el Ministerio Público y los organismos policiales continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos y establecer posibles responsabilidades.