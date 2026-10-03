Haití se desmarca de Wilson Isidor: embajada afirma respeto a la soberanía dominicana

Wilson Isidor, estrella del equipo haitiano, sus declaraciones generaron rechazo en la República Dominicana. ( NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE )

El Gobierno de Haití, a través de su embajada en República Dominicana, tomó distancia de las declaraciones realizadas por jugadores de su selección de fútbol después de la victoria 4-1 sobre República Dominicana y reafirmó su respeto a la soberanía, la integridad territorial y las instituciones dominicanas.

La reacción diplomática se produjo después de que el delantero Wilson Isidor, autor de dos goles en el encuentro del jueves 1 de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, afirmara: "Hispaniola, c´est Haïti! Ici, c´est Haïti!", traducido como "¡La Hispaniola es Haití! ¡Aquí es Haití!".

En una nota de aclaración fechada el 2 de octubre, la embajada haitiana no menciona directamente a Isidor, pero reconoce que "algunas declaraciones hechas por los jugadores" generaron reacciones y malentendidos después del encuentro.

La misión diplomática atribuyó las expresiones al ambiente que rodeó el partido y sostuvo que fueron pronunciadas "en el calor de la competencia y en la intensidad propia de la emoción deportiva".

Precisó, sin embargo, que esos pronunciamientos "no reflejan de ninguna manera" la posición de la embajada ni la del gobierno haitiano.

La representación diplomática reafirmó el compromiso de Haití de respetar plenamente la soberanía y la integridad territorial de República Dominicana, así como sus instituciones.

La declaración constituye la primera respuesta institucional haitiana a la controversia surgida después del partido, que trascendió el ámbito deportivo debido al contenido territorial de las expresiones atribuidas a Isidor.

La embajada también agradeció al gobierno y al pueblo dominicanos la colaboración, seguridad y apoyo brindados para la celebración del encuentro y sostuvo que las rivalidades deportivas no deben afectar las relaciones de buena vecindad y respeto mutuo entre ambos países.

Una excónsul haitiana pide suspender a Isidor

Las declaraciones también comenzaron a recibir cuestionamientos desde sectores haitianos.

Judith Exavier, excónsul general de Haití en Santiago, solicitó este sábado a la Federación Haitiana de Fútbol y al Ministerio de Juventud, Deportes y Acción Cívica que impongan medidas disciplinarias y suspendan temporalmente de la selección nacional a Wilson Isidor.

Exavier consideró que las palabras del delantero desconocen la soberanía dominicana y afirmó que no representan los valores del pueblo haitiano.

"El deporte no debe nunca ser instrumentalizado para atizar las tensiones geopolíticas", expresó la exdiplomática en un comunicado difundido por el medio haitiano Triboland.

Otro jugador se sumó a la expresión

La controversia no quedó limitada a Isidor. El delantero Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección haitiana, publicó posteriormente en sus historias de Instagram el mensaje "Hispaniola is ours" —"La Hispaniola es nuestra"—, según recogieron medios haitianos.

En contraste, la Federación Haitiana de Fútbol publicó después del encuentro un mensaje en el que celebró el triunfo, pero se refirió a La Española como "la isla que compartimos" y agregó: "En el terreno, la competencia; fuera, el respeto al vecino".

La posición oficial haitiana se produce después de que las palabras de Isidor provocaran críticas en República Dominicana. El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, José Deschamps, las calificó como una "falta de respeto a la soberanía nacional" y anunció la intención de elevar el caso ante FIFA y Concacaf.