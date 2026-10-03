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incautación insecticidas Haina
incautación insecticidas Haina

Decomisan cargamento de insecticidas que ingresarían al país de manera irregular

Los productos pretendían ingresar al país sin cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades

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    Decomisan cargamento de insecticidas que ingresarían al país de manera irregular
    Insecticidas que pretendían ingresar al país sin cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades competentes (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Agricultura incautó 66 toneladas métricas de insecticidas que pretendían ingresar al país de manera irregular a través del muelle de Haina, en un operativo ejecutado por la Dirección de Sanidad Vegetal.

    Un comunicado de prensa atribuido al director de Sanidad Vegetal, Egmidio Gómez, establece que los productos retenidos no cumplían con los requisitos establecidos para su ingreso al territorio nacional, por lo que fueron impedidos de entrar al mercado dominicano.

    Objetivo de la incautación

    El funcionario señaló que este tipo de operativos tiene como objetivo proteger la producción agrícola nacional y garantizar que los insumos utilizados por los productores cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vigente.

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    Asimismo, indicó que la vigilancia busca evitar la entrada y posterior comercialización de productos que carezcan de los registros, permisos o condiciones requeridas, debido a los posibles riesgos que podrían representar para la sanidad vegetal, el medio ambiente y la seguridad de los alimentos.

    Controles en puntos de entrada

    • Agricultura informó que mantendrá los controles en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada al país, con el propósito de detectar e impedir el ingreso irregular de productos agrícolas y agroquímicos. 
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