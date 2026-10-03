Joven se entrega en Moca tras ser señalado por supuesto intento de atraco a banca de lotería ( SUMINISTRADA )

Wilson Gabriel Hilario Arias, conocido como "el Lápiz", se entregó a las autoridades del Departamento de Investigación Criminal (Dicrim), mediante la intervención del dirigente comunitario y abogado Juan "Guanchy" Comprés, luego de ser señalado por su presunta vinculación con un intento de atraco a una banca de lotería en la comunidad Jenny María, de este municipio.

Durante la entrega, Hilario Arias manifestó que atraviesa por problemas relacionados con el consumo de sustancias y pidió perdón a la sociedad, al tiempo que sostuvo que el supuesto atraco no llegó a concretarse.

"Hay jóvenes como el Lápiz que están siendo involucrados y él tiene problema de vicio", manifestó Comprés al referirse a la situación del joven y a las circunstancias que, según dijo, han rodeado estos casos.

El dirigente comunitario explicó que ha intervenido en la entrega de varios jóvenes a las autoridades y pidió prestar atención al consumo de sustancias que, según afirmó, afecta a jóvenes de Moca.

Comprés también solicitó la intervención de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ante la venta de sustancias en distintos puntos de Moca y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones sobre los atracos y robos registrados recientemente en la zona.

Según el dirigente, se han registrado varios atracos a bancas de lotería, además de otros robos, por lo que consideró necesario establecer si existe alguna relación entre los diferentes hechos.

Wilson Gabriel Hilario Arias quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los fines legales de lugar y para que continúen las investigaciones en torno al caso.

Búsqueda de personas en Santiago

La entrega del joven en Moca se produce mientras la Policía Nacional mantiene en Santiago la búsqueda de siete personas requeridas mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con diferentes casos de homicidio.

Entre los requeridos figuran Dionelvis Aneury Cepín Rodríguez, alias "Aneyry", por el homicidio de Juan de Jesús Campos, ocurrido el 23 de mayo en el sector Limonal, Las Palomas, municipio de Licey al Medio; Fernández de Jesús Morán, alias "Nariz", por la muerte de Yeifry de Jesús Ovalle López, ocurrida el 28 de julio en el sector Los Salados.

Así mismo buscan a Félix José Rosado Toribio, alias "Félix El Prestamita", por la muerte de Joan Alberto Francisco Castillo, alias "La Para", ocurrida el 15 de octubre en Navarrete.

También son buscados Luis Miguel Vásquez, alias "Priki", por el homicidio de Juan de Jesús Campos, ocurrido el 23 de mayo en Limonal, La Paloma, Licey al Medio; Carlos Yudelfri Arias, alias "Cara de Bola", por la muerte de Scottie Manuel Tejada Francisco y Jasson Alexander de los Santos, ocurrida el 6 de octubre en Pueblo Nuevo.

Eve Noel Reynoso Dorbille, alias "Doble K", por la muerte de Cheifry Escarramán Vargas, ocurrida el 3 de febrero en Villa Olímpica; y Robinson Antonio Núñez Polanco, alias "Boca", por su presunta participación en el homicidio de Juan de Robert Luis Taveras Goris, alias "Calvo", ocurrido el 4 de noviembre en Yagüita del Pastor.

La Policía Nacional exhortó a los requeridos a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante las autoridades judiciales correspondientes y solicitó a la ciudadanía aportar cualquier información que contribuya a su localización de manera confidencial.