Haití prohíbe que mercancías de terceros países pasen por República Dominicana

Los productos fabricados legalmente en República Dominicana podrán continuar ingresando a Haití por los puntos fronterizos terrestres oficiales. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO/ARCHIVO )

El Gobierno de Haití prohibió el tránsito por República Dominicana de mercancías procedentes de terceros países y destinadas al mercado haitiano, informó el periódico haitiano Le Nouvelliste.

La medida está contenida en una circular del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití, fechada el 30 de septiembre de 2026 y firmada por el ministro Serge Gabriel Collin.

Según la disposición, las mercancías procedentes de terceros países deberán ser enviadas directamente a los puertos marítimos o aeropuertos internacionales de Haití, donde serán sometidas a los controles de la Administración General de Aduanas (AGD) y al pago de los impuestos y derechos correspondientes.

La medida establece que el territorio dominicano no podrá ser utilizado como vía de tránsito para este tipo de mercancías destinadas al mercado haitiano.

Sin embargo, los productos fabricados legalmente en República Dominicana podrán continuar ingresando a Haití por los puntos fronterizos terrestres oficiales.

Ordenan reforzar controles

El Ministerio de Economía y Finanzas también ordenó a la Administración General de Aduanas reforzar los controles en las fronteras para garantizar el cumplimiento de la disposición.

De acuerdo con la publicación de Le Nouvelliste, la medida busca fortalecer los controles aduaneros sobre las mercancías procedentes de terceros países y evitar que utilicen territorio dominicano como ruta de tránsito hacia Haití