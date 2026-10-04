Migración informa que deporta a 302 haitianos por Dajabón este domingo

Migración dijo que las operaciones forman parte del despliegue que mantiene en distintos puntos del país, ( CEDIDA POR LA DGM )

Un total de 302 ciudadanos haitianos fueron deportados este domingo por el punto de control fronterizo de Dajabón, informó la Dirección General de Migración (DGM), en el marco de los operativos que realiza para detectar a extranjeros en condición migratoria irregular, informó la institución.

Los deportados fueron sometidos previamente a los procesos de identificación, depuración y registro establecidos por las autoridades migratorias antes de ser entregados por el punto fronterizo, refirió a través de una nota de prensa.

Las operaciones forman parte del despliegue que mantiene la DGM en distintos puntos del país, con especial atención en las provincias fronterizas y otras zonas donde las autoridades identifican una mayor presencia de extranjeros en situación migratoria irregular.

Más de 1,100 detenidos en un día

De acuerdo con el balance de la DGM correspondiente al sábado 3 de octubre, 1,171 extranjeros fueron detenidos durante los operativos de interdicción realizados a nivel nacional.

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De ese total, 1,139 fueron deportados a través de los distintos puntos de control migratorio fronterizos habilitados por la institución.

La DGM indicó que las operaciones incluyen labores de inteligencia, patrullajes y controles migratorios desarrollados en coordinación con organismos de seguridad y defensa del Estado.

La institución señaló que mantiene estas acciones como parte de la aplicación de la Ley General de Migración 285-04 y de los procedimientos establecidos para identificar y procesar a extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular.

La Dirección General de Migración informó que continuará con el despliegue de sus unidades en todo el territorio nacional y en los puntos de control de la frontera.