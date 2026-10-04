Policía comienza a usar el Reconocimiento de Placas en Movimiento para capturar delincuentes

El sistema en funcionamiento. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional utiliza el sistema de Reconocimiento de Placas en Movimiento (RPM) como una herramienta para identificar vehículos vinculados a personas requeridas por la justicia y facilitar su localización durante los patrullajes preventivos, informó este domingo la entidad.

El mecanismo permite a las unidades policiales detectar y consultar placas vehiculares en tiempo real, generando alertas cuando un automóvil aparece asociado a una persona de interés para las autoridades.

Uno de los resultados recientes de este sistema se produjo en Villa Mella, donde una unidad RPM detectó un Honda Accord Sport, color rojo, cuya placa generó una alerta durante la consulta tecnológica.

La información estaba vinculada a José Rafael Díaz de los Santos, de 36 años, quien, de acuerdo con la Policía Nacional, figuraba como prófugo de la justicia y fue capturado haciendo uso del sistema.

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A partir de la alerta generada por el sistema, los agentes dieron seguimiento al vehículo y localizaron al requerido en la avenida Hermanas Mirabal, donde fue apresado.

Durante la intervención también fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, por lo que el detenido y el arma fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los fines legales.

Una herramienta para la labor policial

El Reconocimiento de Placas en Movimiento forma parte de las herramientas tecnológicas que la Policía incorpora a sus labores de prevención e investigación. El sistema utiliza tecnología de reconocimiento automático de placas (ALPR) para identificar matrículas y contrastarlas con bases de datos policiales.

Cuando se genera una coincidencia o alerta, las unidades pueden recibir la información durante el patrullaje y verificar el vehículo y sus ocupantes, facilitando la intervención de personas requeridas por la justicia.

"El caso de Villa Mella constituye uno de los resultados de la utilización de esta tecnología, al permitir que una alerta generada durante un recorrido preventivo condujera a la localización y posterior captura de un prófugo", refirió la entidad en el despacho de prensa.

La Policía Nacional informó que continuará ampliando el uso de herramientas tecnológicas como parte de sus estrategias para fortalecer la prevención, la investigación y la localización de personas requeridas por las autoridades.