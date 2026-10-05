ROI llama al CNM a garantizar independencia, carrera judicial y paridad en la selección de jueces

Miembros de la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI). ( DIARIO LIBRE / JESÚS VÁSQUEZ )

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) llamó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a garantizar independencia judicial, carrera judicial, paridad y transparencia en las evaluaciones de las personas preseleccionadas para ocupar las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Al anunciar que observará el desarrollo del proceso, ROI sostuvo que la selección de quienes integrarán la Suprema y, particularmente, de quien habrá de presidirla, debe responder al mérito, la trayectoria, la integridad, la capacidad profesional y la independencia de criterio.

"La ciudadanía también debe poder confiar en la independencia de las personas seleccionadas. Cuanto mayor pueda ser la percepción de cercanía con el poder, mayores deben ser las garantías de objetividad y transparencia que rodeen la decisión", expresó la organización.

ROI recordó además que el artículo 180 de la Constitución exige que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte provengan de la carrera judicial, por lo que exhortó al CNM a respetar estrictamente esa composición y a reconocer la formación, experiencia y trayectoria de quienes han dedicado años al ejercicio jurisdiccional.

Paridad de género en la justicia

La Red consideró también que el proceso constituye una oportunidad para avanzar en la paridad y en el acceso de las mujeres a los espacios de mayor liderazgo judicial. "La República Dominicana cuenta con profesionales del derecho y juezas de carrera con los méritos y la capacidad necesarios. Es tiempo de que una mujer sea considerada para presidir la Suprema Corte de Justicia", sostuvo.

ROI recordó que recientemente el presidente Luis Abinader planteó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General de la ONU, y sostuvo que ese principio de igualdad debe proyectarse también hacia las instituciones dominicanas.

"Si reconocemos que las mujeres deben acceder a los más altos espacios de liderazgo internacional, debemos garantizar también las condiciones para que puedan hacerlo en las instituciones dominicanas", manifestó la Red.

Transparencia en el proceso

En materia de transparencia, ROI reclamó la publicación oportuna de las actas del CNM, así como información sobre las objeciones presentadas y las razones por las cuales fueron rechazadas. Asimismo, insistió en que las reglas y criterios deben aplicarse de manera uniforme a todas las candidaturas, sin diferencias injustificadas en los niveles de escrutinio.

ROI informó que remitió al CNM una guía de preguntas y una matriz de evaluación para contribuir a una valoración objetiva de las candidaturas y anunció que dará seguimiento a las entrevistas y decisiones del Consejo.

"Promovemos una Suprema Corte independiente del poder político y de intereses particulares; que reconozca el mérito y la carrera judicial; en la que las mujeres puedan no solamente integrarla, sino también dirigirla; y cuya composición sea resultado de un proceso transparente, objetivo y debidamente motivado", concluyó la Red.