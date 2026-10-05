Apresan adolescente de 17 años por la muerte del músico Ranfis Torres en San José de las Matas

Fiordaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, ofrece detalles sobre el caso ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un adolescente de 17 años fue detenido por su presunta vinculación con la muerte del músico, compositor e intérprete de merengue típico Juan de Jesús Torres Torres, conocido en el ámbito artístico como "Ranfis Torres", ocurrida en abril del presente año en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago.

El joven es señalado por las autoridades como el presunto responsable de penetrar a la residencia del artista, ubicada en el sector La Quebradita, con la intención de sustraer pertenencias y de ocasionarle la muerte.

Detención y acusación

La información fue ofrecida por Fiodaliza Popa Arias, vocera de la Policía Nacional en Santiago, quien explicó que la detención se produjo como resultado de las investigaciones realizadas por agentes de la División de Homicidios.

De acuerdo con la investigación preliminar, entre las pertenencias sustraídas se encontraba un teléfono celular propiedad de Torres Torres, el cual fue recuperado durante un allanamiento.

El menor de edad fue puesto a disposición de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, donde será interrogado y sometido al proceso correspondiente para determinar su presunta responsabilidad.

El hecho

Juan de Jesús Torres Torres, de 79 años, fue encontrado muerto el 17 de abril de 2026 en el interior de su residencia, en el sector La Quebradita, en San José de las Matas.

El cuerpo estaba cerca de una escalera en la vivienda, en medio de un charco de sangre y con golpes en distintas partes.