Embajador ruso dice no haber recibido solicitudes por dominicanos en guerra y ofrece tramitarlas

Juan Carlos Ávila Espaillat y otro soldado de la guerra de Rusia. ( FOTO TOMADA DEL INSTAGRAM DE JUAN CARLOS ÁVILA ESPAILLAT. )

El embajador de Rusia en la República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, afirmó este lunes que la representación diplomática no ha recibido hasta ahora solicitudes formales, acompañadas de documentación suficiente, sobre los dominicanos que sus familiares denuncian que fueron llevados a Rusia y posteriormente vinculados a actividades militares en la guerra contra Ucrania.

Seredin aseguró, sin embargo, que la embajada está dispuesta a recibir los casos, estudiarlos individualmente, transmitir la documentación a las autoridades rusas y comunicar las respuestas a los familiares.

"Nosotros consideramos que la parte rusa está dispuesta a ver todos los casos. Vamos a enviar toda la información a Rusia y el ministerio correspondiente va a verificar todos los datos", declaró durante una entrevista en el programa El Día.

El diplomático explicó que la embajada ha recibido algunos correos electrónicos con nombres de personas, pero considera que esa información resulta insuficiente para realizar una investigación.

Según indicó, necesitan datos que permitan identificar plenamente a los ciudadanos, entre ellos nombres completos, fechas de nacimiento, fotografías y otras informaciones personales que puedan ser contrastadas con los registros disponibles en Rusia.

"Si tenemos solicitudes, vamos a tramitar de inmediato por sus canales correspondientes", aseguró.

Seredin es el primer embajador residente de Rusia en República Dominicana. Presentó sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader el 29 de mayo de 2025.

Embajada dice que todavía espera documentos de familiares

Las declaraciones se producen después de que familiares de dominicanos se manifestaran la semana pasada frente a la Embajada de Rusia en Santo Domingo para solicitar información y gestionar el regreso de sus parientes.

Los familiares sostienen que alrededor de 150 dominicanos habrían viajado atraídos por ofertas de trabajos civiles y posteriormente fueron incorporados a entrenamientos o actividades militares. La cifra procede de los denunciantes y no ha sido confirmada oficialmente por Rusia ni por las autoridades dominicanas.

Seredin dijo que un funcionario diplomático se reunió con representantes de quienes participaron en la protesta y les solicitó información concreta sobre las personas cuyos casos quieren que sean investigados.

Según el embajador, esa documentación todavía no había sido recibida al momento de la entrevista.

El representante ruso manifestó que prefiere que las gestiones se realicen directamente con los familiares debido a la naturaleza de la información involucrada.

"Este asunto es muy delicado y quisiéramos hablar directamente con los familiares y parientes de estas personas porque son los más interesados en esclarecer qué es lo que verdaderamente pasa", señaló.

Rusia no confirma cuántos dominicanos están en sus fuerzas armadas

Seredin afirmó que la embajada en Santo Domingo tampoco dispone de una cifra oficial sobre la cantidad de dominicanos que actualmente podrían encontrarse vinculados a las Fuerzas Armadas rusas.

"Todavía no tenemos la información confirmada", respondió al ser cuestionado sobre los casos denunciados.

El embajador explicó que la legislación rusa permite que extranjeros ingresen a sus fuerzas armadas si cumplen determinados requisitos y señaló que las circunstancias de cada dominicano tendrían que verificarse individualmente.

Ante la pregunta de si los dominicanos que deseen regresar pueden ser retirados de las unidades militares y enviados nuevamente al país, evitó ofrecer una respuesta general.

"Hay que ver la situación concreta", indicó. Agregó que las autoridades rusas evaluarían cada caso y que deben tomarse en consideración los intereses de las propias personas involucradas, además de las solicitudes de sus familiares.

Seredin sostuvo que Rusia tiene experiencia en la cooperación con otros Estados en este tipo de situaciones y aseguró que su gobierno está dispuesto a buscar soluciones conjuntamente con la República Dominicana.

Cancillería sí ha planteado el tema a Rusia

La afirmación del embajador de que no han recibido solicitudes formales sobre personas específicas no significa que el Gobierno dominicano no haya planteado diplomáticamente la situación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 25 de septiembre que había recibido denuncias sobre ofertas de trabajo para viajar a Rusia y una posible vinculación posterior de dominicanos con actividades relacionadas con la guerra. La Cancillería advirtió a la población sobre esas propuestas y aseguró que prestaría asistencia consular a quienes se encontraran en condiciones de vulnerabilidad, incluida la realización de gestiones para facilitar su retorno.

Posteriormente, el canciller Víctor "Ito" Bisonó planteó directamente el asunto a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión celebrada en Nueva York.

Según la Presidencia dominicana, Bisonó transmitió la preocupación del Gobierno por las informaciones sobre ofertas laborales y la posible incorporación posterior de dominicanos a actividades vinculadas con el conflicto.

Lavrov instruyó al área de su ministerio responsable de América Latina y el Caribe a dar seguimiento y ambos gobiernos acordaron mantener un canal de comunicación.

Seredin reconoció durante la entrevista que mantiene contactos permanentes con la Cancillería dominicana y que la situación de los nacionales se encuentra entre los asuntos abordados.

"Estamos abiertos a cualquier tema que nos vayan a plantear", dijo.

Ante una pregunta específica sobre qué ocurriría si la Cancillería presenta expedientes completos, respondió: "Por supuesto, estamos abiertos a estudiar todos los casos exhaustivamente".

Disposición a investigar posibles redes de reclutamiento

El embajador también expresó disposición a cooperar con las autoridades dominicanas si las investigaciones determinan que existen redes dedicadas a captar personas mediante engaños.

"Estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno dominicano y con las personas que están interesadas en esclarecer el destino de sus familiares", afirmó.

Agregó que Rusia está dispuesta a cooperar en investigaciones relacionadas con crimen organizado, terrorismo internacional y trata de personas.

Las denuncias dominicanas coinciden con investigaciones desarrolladas en Panamá por supuestas redes que captaban personas para trasladarlas a Rusia.

La Policía panameña informó el 24 de septiembre que dos dominicanos y un panameño fueron detenidos en una operación relacionada con la presunta captación y traslado de jóvenes panameños hacia Rusia. La Procuraduría panameña informó posteriormente que tres personas fueron colocadas en detención provisional por presunta trata de personas y asociación ilícita en perjuicio de dos ciudadanos panameños.

Las investigaciones se encuentran en curso y las imputaciones no constituyen condenas.

Familiares sostienen que fueron engañados

Las familias que han presentado denuncias en República Dominicana aseguran que algunos de sus parientes viajaron después de recibir ofertas para trabajar como mecánicos, electricistas, albañiles y en otros oficios civiles.

Según sus testimonios, una vez en Rusia fueron enviados a entrenamientos militares o quedaron vinculados con unidades relacionadas con el conflicto.

Una de las madres entrevistadas por medios dominicanos aseguró que su hijo presenta problemas de salud y que desea regresar al país. Otros familiares han denunciado limitaciones para comunicarse con los hombres que se encuentran en territorio ruso.

Seredin no confirmó esas denuncias y sostuvo que la embajada necesita información verificable para determinar las circunstancias de cada persona.

También rechazó que los combatientes extranjeros sean colocados deliberadamente en posiciones de mayor riesgo por su nacionalidad y sostuvo que, una vez incorporados a las Fuerzas Armadas rusas, están sujetos a las decisiones de sus comandantes.

Durante la entrevista, el diplomático calificó como "héroes" a quienes combaten del lado ruso y reprodujo la posición oficial de Moscú sobre la guerra y sobre las autoridades ucranianas. Esas afirmaciones corresponden a la postura del Gobierno ruso y son cuestionadas por Ucrania y sus aliados.

La oferta concreta realizada por el embajador para los casos dominicanos consiste en recibir expedientes individuales, enviarlos a las autoridades correspondientes en Rusia y transmitir posteriormente las respuestas a los familiares.

Hasta ahora, según Seredin, la embajada no cuenta con documentación suficiente que le permita confirmar quiénes son los dominicanos involucrados, cuántos son ni cuál es la situación específica de cada uno.