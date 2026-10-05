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denuncia vigilancia fronteriza
denuncia vigilancia fronteriza

VIDEO | Denuncian supuesto cobro de militares a haitianos en Dajabón

La denuncia sugiere que miembros del Ejército recibieron dinero de migrantes haitianos en la frontera

    Una denuncia sobre una grabación en la que presuntamente aparecen miembros de patrullas del Ejército de República Dominicana recibiendo dinero de ciudadanos haitianos pone bajo cuestionamiento la actuación de militares responsables de vigilar esta zona fronteriza.

    Según la información suministrada, las personas que entregan el dinero serían migrantes haitianos en condición irregular.

    • El señalamiento toca una preocupación sensible para quienes viven y trabajan en la frontera: la confianza en los agentes encargados de proteger sus comunidades.

    De confirmarse una actuación irregular, quedaría comprometida la labor de vigilancia en una zona donde la seguridad tiene consecuencias directas para la vida cotidiana y el comercio.

    La denuncia, por sí sola, no permite establecer el motivo de la entrega del dinero ni determinar si estuvo vinculada a permitir el paso de personas por la frontera. Esos aspectos requieren verificar la grabación y esclarecer la actuación de los involucrados.

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