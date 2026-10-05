Falsos avisos de puntos y multas buscan obtener datos de tarjetas
Los usuarios deben estar alerta ante mensajes que exigen el pago de multas de tránsito, ya que pueden ser intentos de estafa
Un mensaje que anuncia puntos de Altice a punto de expirar o exige pagar una supuesta multa de tránsito puede ser el comienzo de una estafa. Ambos engaños utilizan enlaces que aparentan pertenecer a servicios conocidos para conducir al destinatario a páginas donde le solicitan datos personales y de su tarjeta de crédito.
En el caso de los puntos, el aviso invita a canjearlos antes de que pierdan vigencia. La trampa comienza en la dirección: el enlace suplanta el nombre de Altice, pero muestra Altllce.eu.cc, una grafía que puede pasar inadvertida en una lectura rápida.
Al continuar, la página pide el número de teléfono. Después presenta un catálogo de supuestos regalos y la cantidad de puntos necesarios para obtenerlos. El atractivo es que el usuario solo tendría que pagar el envío. Para completar ese pequeño desembolso, le exigen los datos de su tarjeta de crédito.
Recomendaciones de seguridad
Ese pago es el objetivo del engaño: la promesa de un premio sirve para obtener información financiera y cobrar al destinatario.
El segundo aviso llega también por mensajería o SMS e insta a pagar una supuesta multa de tránsito. En este caso, el gancho es el enlace fransito.it.com, cuya dirección puede confundirse, a primera vista, con una referencia a tránsito.
Para evitar caer en estas trampas, conviene desconfiar de los mensajes inesperados que anuncian premios, puntos próximos a vencer o deudas que deben saldarse mediante un enlace. Antes de introducir información personal o pagar, compruebe el aviso directamente en los canales oficiales de la empresa o institución, sin utilizar la dirección recibida.
Si ya facilitó los datos de su tarjeta, contacte de inmediato al banco emisor para bloquearla o sustituirla y revisar los movimientos. Conserve el mensaje y los comprobantes para reportar el fraude.