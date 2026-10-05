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adolescente desaparecida en Navarrete
adolescente desaparecida en Navarrete

Localizan prendas que familiares identifican como pertenecientes a adolescente desaparecida en Navarrete

La Defensa Civil mantiene operativo con 60 miembros, drones y otras herramientas para localizar a Yosnely Álvarez, de 14 años

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Localizan prendas que familiares identifican como pertenecientes a adolescente desaparecida en Navarrete
Socorristas continúan la búsqueda de la menor desaparecida en las proximidades del río Yaque del Norte. (FOTOGRAFÍA CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Durante la búsqueda de Yosnely Álvarez, de 14 años, desaparecida desde el domingo tras supuestamente lanzarse a las aguas del río Yaque del Norte, fueron encontradas este lunes algunas prendas de vestir en la comunidad Mejía Abajo, Navarrete.

Específicamente fue localizada una blusa y la ropa interiorprendas que fueron reconocidas por la madre de la adolescente, Marielis Álvarez, como pertenecientes a su hija.

Los objetos fueron encontrados en la zona donde se desarrolla el operativo de búsqueda, en el que participan unos 60 miembros de la Defensa Civil, apoyados por drones y otras herramientas para rastrear el cauce y sus alrededores.

El domingo también fue localizada una chancleta que habría sido reconocida como perteneciente a la adolescente.

RELACIONADAS

Desaparición y agresión

Yosnely desapareció la madrugada del domingo luego de lanzarse al río mientras, según las investigaciones, huía de un hombre que presuntamente la atacó con un arma blanca a ella y a otra menor de 16 años que la acompañaba.

La compañera resultó herida y logró escapar, mientras Yosnely se habría lanzado al río y desde entonces se desconoce su paradero.

La adolescente que consiguió escapar alertó a las autoridades sobre lo ocurrido. Relató que un hombre abusó sexualmente de ellas y luego las agredió.

Se entrega sospechoso

Por el caso se entregó Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, señalado como la persona que habría trasladado en una motocicleta a las dos menores hasta las proximidades del río.

Según la versión ofrecida por Rodríguez Cruz a los investigadores, sostuvo una discusión con las adolescentes y posteriormente las atacó con un cuchillo.

Operativo de búsqueda

Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, informó que el organismo mantiene activados sus planes de contingencia a solicitud del Ministerio Público.

Indicó que continuarán las labores hasta dar con el paradero de la menor.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.