Wellington Arnaud sobre modificar la ley de Agua: "La intención está y estamos trabajando para eso"

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, afirmó este lunes que el Gobierno tiene interés y trabaja para alcanzar un acuerdo que permita modernizar la ley de Agua, un proceso que consideró complejo debido a los múltiples sectores e intereses involucrados.

La normativa (58-22) data de 1962 y ha sido discutida en distintos períodos en el Congreso Nacional sin llegar a un acuerdo que permita su modificación.

Arnaud reconoció que la actual legislación sobre el manejo del agua requiere una actualización y aseguró que existe la intención de avanzar hacia un nuevo marco legal antes de que concluya el actual período de Gobierno en 2028.

Al responder una pregunta durante LA Agenda Semanal, el funcionario explicó que la administración del presidente Luis Abinader ha colocado el tema del agua entre sus prioridades, como demuestra la creación del Gabinete del Agua y el proceso de discusión del Pacto del Agua.

"La intención está, y nosotros estamos trabajando para llegar a ese gran acuerdo", afirmó Arnaud, al referirse a la necesidad de establecer una legislación que permita organizar y fortalecer la gestión de los recursos hídricos del país.

Agregó: "Y podernos dar una ley que, precisamente las instituciones que tienen que ver con el agua potable, requieren de un marco legal".

"Ahora, estamos trabajando y estaremos dando seguimiento para lograr darnos esa ley que, como dije, es un tema muy sensible que toca las más finas arterias del pueblo dominicano, por lo tanto, por eso se ha tardado, pero estamos en eso" Wellington Arnaud Director del Inapa “

Una legislación con más de seis décadas

La discusión sobre una nueva ley de Agua se produce mientras permanece vigente una legislación que data de 1962 y que, según planteó el periodista Domingo Del Pilar durante su intervención, tiene más de seis décadas de antigüedad.

Abinader y los funcionarios presentes fueron preguntados sobre los planes del Gobierno para agilizar en el Congreso la aprobación de una nueva legislación sobre el agua antes de 2028, cuando concluye la gestión del mandatario, y sobre los obstáculos que han impedido concretar esa reforma.

Arnaud explicó que se trata de un tema "bastante espinoso", debido a la cantidad de factores e instituciones que intervienen en la gestión del agua.

No obstante, sostuvo que se han dado pasos importantes para construir los consensos necesarios y establecer un marco legal que abarque tanto el agua potable como el manejo integral de los recursos hídricos.

Pacto del Agua contempla inversión de US$9,000 millones

El director del Inapa destacó además el proceso de elaboración del Pacto del Agua, iniciativa mediante la cual, según explicó, se realizaron consultas en distintas partes del territorio nacional con representantes de la sociedad civil y otros sectores vinculados al recurso.

De acuerdo con Arnaud, ese proceso estableció una hoja de ruta para desarrollar un modelo de gestión del agua a largo plazo, que contempla una inversión estimada en 9,000 millones de dólares durante un período de 15 años.

El funcionario señaló que las discusiones entre las diferentes instituciones involucradas continúan con el propósito de alcanzar un acuerdo que permita dotar al país de las herramientas legales necesarias para mejorar la administración del agua.

"Es un tema muy sensible que toca las más finas arterias del pueblo dominicano", expresó Arnaud al explicar las razones por las que el proceso de aprobación de una nueva legislación ha tomado tiempo.

Afirmó, sin embargo, que el Gobierno mantiene el tema en agenda y que se dará seguimiento a las conversaciones para lograr que el país pueda contar con una nueva ley de Agua.