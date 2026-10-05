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Barrick Pueblo Viejo
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600 familias ya viven en Nuevos Horizontes

Inversión superior a veinte mil millones de pesos en reasentamiento y sostenibilidad social

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    600 familias ya viven en Nuevos Horizontes
    Parte de las 600 familias que fueron reubicadas. (CORTESÍA DE BARRICK GOLD)

    Barrick Pueblo Viejo alcanzó el hito de 600 familias reasentadas en la comunidad de Nuevos Horizontes, acercándose a la etapa final del traslado de las familias al nuevo lugar de destino, como parte del proyecto de construcción de una nueva presa de colas.

    Con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, el programa contempla el reasentamiento consensuado de seis comunidades vecinas a la operación minera, bajo un enfoque de desarrollo integral y sostenibilidad.

    El logro de la reubicación de la familia 600 en Nuevos Horizontes es resultado del trabajo del equipo de Reasentamiento y Medios de Vida de Barrick Pueblo Viejo, conformado por colaboradores de la empresa y contratistas aliados, quienes han acompañado técnica y socialmente cada etapa del proceso de reubicación de las familias hacia la nueva comunidad.

    Patria Rodríguez, supervisora de medios de vida de Barrick Pueblo Viejo, destacó el compromiso del equipo con la transparencia y el bienestar de las familias reubicadas.

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