600 familias ya viven en Nuevos Horizontes

Parte de las 600 familias que fueron reubicadas. ( CORTESÍA DE BARRICK GOLD )

Barrick Pueblo Viejo alcanzó el hito de 600 familias reasentadas en la comunidad de Nuevos Horizontes, acercándose a la etapa final del traslado de las familias al nuevo lugar de destino, como parte del proyecto de construcción de una nueva presa de colas.

Con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos, el programa contempla el reasentamiento consensuado de seis comunidades vecinas a la operación minera, bajo un enfoque de desarrollo integral y sostenibilidad.

El logro de la reubicación de la familia 600 en Nuevos Horizontes es resultado del trabajo del equipo de Reasentamiento y Medios de Vida de Barrick Pueblo Viejo, conformado por colaboradores de la empresa y contratistas aliados, quienes han acompañado técnica y socialmente cada etapa del proceso de reubicación de las familias hacia la nueva comunidad.

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Patria Rodríguez, supervisora de medios de vida de Barrick Pueblo Viejo, destacó el compromiso del equipo con la transparencia y el bienestar de las familias reubicadas.