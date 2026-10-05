Septiembre cierra con 55 muertos en presuntos intercambios de disparos

Casquillo de bala en la escena de un crimen. ( SHUTERSHOOK )

La Policía Nacional informó este lunes que durante septiembre se registraron 125 homicidios, de los cuales 55, equivalentes al 44 %, correspondieron a muertes en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales.

Los decesos se produjeron en hechos ocurridos en distintas localidades del país, entre ellas Verón-Punta Cana, La Altagracia; Salcedo, Hermanas Mirabal; Azua, Barahona, Duarte, Puerto Plata, Dajabón, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi, entre otras demarcaciones.

Según la Policía, los fallecidos estaban supuestamente vinculados a actividades delictivas y eran buscados mediante órdenes de arresto.

En la última entrega de LA Semanal con la Prensa del mes de septiembre, el presidente de la República, Luis Abinader, advirtió a los delincuentes buscados por distintos delitos que se entregaran a las autoridades.

Las declaraciones se produjeron durante ese encuentro, en el que también participó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, quien aseguró que la institución dispone de una lista con los nombres de presuntos delincuentes reincidentes, a quienes se propone localizar antes de que vuelvan a delinquir y ocasionen más daños a la sociedad.

La institución del orden explicó que la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 7.35 por cada 100,000 habitantes, lo que, según indicó, consolida una tendencia descendente en varios de los principales indicadores de seguridad ciudadana.

Conflictos sociales

A través de una nota de prensa compartida en el grupo institucional y que luego retiró, la Policía informó además que otros

, equivalentes al 33.6 %, estuvieron asociados a

.

La Policía señaló que, aunque septiembre presentó un incremento de 34.4 % respecto al mismo mes de 2025, el comportamiento acumulado del año mantiene una reducción frente al período anterior.

Según las autoridades, los 168 casos de personas heridas registrados en septiembre representan una disminución de 6.7 % frente a 2025, de 32.0 % respecto a 2024, de 38.0 % frente a 2023 y de 37.3 % en comparación con 2022. Entre enero y septiembre se contabilizaron aproximadamente 265 casos menos, equivalentes a una reducción de 13.8 %, respecto al mismo período de 2025.

Asimismo, la institución aseguró que el comportamiento de los robos constituye uno de los principales resultados del período. Los 4,214 casos registrados en septiembre representan reducciones de 38.6 % frente a 2025, 45.7 % respecto a 2024, 45.4 % frente a 2023 y 53.7 % en comparación con 2022.

Operativos

Informó, además, que durante septiembre se realizaron 2,002,236 operativos, en cuyo marco fueron ejecutadas 1,476 órdenes de arresto, con una efectividad de 82.7 %, y se practicaron 344 allanamientos, de los cuales 200 arrojaron resultados positivos.

Reportó que fueron depuradas 212,380 personas y 953,425 vehículos. De acuerdo a la nota policial, estas acciones permitieron detectar a 352 prófugos de la justicia y recuperar 1,255 vehículos reportados como robados.

Asimismo, fueron ocupadas y clasificadas 448 armas de fuego, de las cuales 315, equivalentes al 70.3 %, se encontraban en condición ilegal.

Según la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó 39,108 operativos, que permitieron apresar a 3,655 personas y decomisar aproximadamente 854 kilogramos de sustancias controladas. Además, fueron ocupadas 83 armas de fuego y 99 motocicletas.