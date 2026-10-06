Todo listo en Santiago para el encuentro de la Cepal

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, junto a Luis Fidel Yáñez, secretario de la Comisión, durante acto de socialización con representantes de los medios de comunicación. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Todo está listo en Santiago de los Caballeros para la apertura del 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encuentro que reunirá desde este miércoles a representantes de 36 países de la región.

El acto inaugural está programado para las 2:30 de la tarde y será encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, escenario donde se desarrollará la agenda hasta el viernes 9 de octubre.

Durante el encuentro, República Dominicana asumirá la presidencia de la Cepal para los próximos dos años, responsabilidad que colocará al país al frente de este organismo regional durante ese período.

En la jornada de tres días, las delegaciones participantes abordarán los principales desafíos económicos y sociales de América Latina y el Caribe, además de intercambiar experiencias y analizar alternativas orientadas a impulsar el desarrollo de la región.

La reunión constituye uno de los principales espacios de diálogo de la Cepal para examinar los retos que enfrentan los países latinoamericanos y caribeños y promover la cooperación regional.

Encuentro previo

Como parte de los preparativos, este martes se realizó en Santiago un encuentro de socialización con representantes de los medios de comunicación encabezado por el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien ofreció detalles sobre la organización, la apertura y el desarrollo del período de sesiones.

En la actividad también participaron el secretario de la Comisión, Luis Fidel Yáñez; representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y otras autoridades involucradas en la organización del evento.

El encuentro fue coordinado por la Cancillería dominicana y la Cepal con el propósito de presentar a los participantes y medios de comunicación los aspectos principales de la reunión regional.

Agenda regional

La agenda oficial comenzará este miércoles 7 de octubre y continuará el jueves 8 y viernes 9, con sesiones de trabajo en las que participarán las delegaciones de los 36 países.

La celebración del período de sesiones en Santiago coloca a la ciudad como escenario de una reunión de alcance regional, con la presencia de funcionarios y representantes vinculados a las políticas económicas y sociales de los países participantes.

Las actividades concluirán el viernes 9 de octubre, luego de tres días de debates e intercambio entre las delegaciones sobre los desafíos y perspectivas de desarrollo de América Latina y el Caribe.