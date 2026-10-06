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mujer arrestada robo
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Policía apresa en Capotillo a mujer que tenía orden de arresto por robo

Yenifer Marrero es señalada por su implicación en un caso de robo y asociación de malhechores

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    Policía apresa en Capotillo a mujer que tenía orden de arresto por robo
    Fotografía que muestra a una mujer detenida. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    La Policía Nacional informó la noche de este martes que fue arrestada una mujer que tenía orden de arresto, señalada por su presunta vinculación a un caso de asociación de malhechores y robo, en perjuicio de otro ciudadano.

    La institución la identificó como Yenifer Marrero (alias Beybi), quien fue localizada por agentes adscritos a la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad del Ensanche Luperón (C-7) en la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a la Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional, Santo Domingo.

    RELACIONADAS

    Cargos y proceso legal

    Las autoridades indicaron que la detenida era requerida mediante la orden judicial de arresto emitida el 11 de septiembre de 2026.

    La detenida se encuentra bajo custodia policial y será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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