Policía apresa en Capotillo a mujer que tenía orden de arresto por robo

Fotografía que muestra a una mujer detenida. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Policía Nacional informó la noche de este martes que fue arrestada una mujer que tenía orden de arresto, señalada por su presunta vinculación a un caso de asociación de malhechores y robo, en perjuicio de otro ciudadano.

La institución la identificó como Yenifer Marrero (alias Beybi), quien fue localizada por agentes adscritos a la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad del Ensanche Luperón (C-7) en la avenida Juan Pablo Duarte, próximo a la Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional, Santo Domingo.

Cargos y proceso legal

Las autoridades indicaron que la detenida era requerida mediante la orden judicial de arresto emitida el 11 de septiembre de 2026.

La detenida se encuentra bajo custodia policial y será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.