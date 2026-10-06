Dajabón encabeza detenciones de haitianos en provincias del noroeste en primeros días de octubre

Migrantes haitianos detenidos durante los operativos. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Los operativos migratorios realizados del 3 al 5 de octubre dejaron 375 haitianos detenidos en cuatro provincias del noroeste. Entre ellos figuran al menos 30 menores de edad, según el informe suministrado que identifica a las personas detenidas.

Las jornadas son ejecutadas por la Dirección General de Migración (DGM).

Las intervenciones se extendieron por comunidades rurales y sectores urbanos de Dajabón, Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez. El balance registra 22 menores en Dajabón y ocho en Santiago Rodríguez.

Dajabón concentró la mayor cantidad de detenidos, con 150 personas : 65 hombres, 63 mujeres y 22 menores . El sábado se registraron 21 detenciones; el domingo, 53; y el lunes, 76, en dos jornadas que reunieron más de la mitad del total provincial.

Las intervenciones abarcaron el municipio cabecera, Manuel Bueno, El Pino, Santiago de la Cruz, Los Miches, La Vigía, Cañongo y Carbonera.

En el mes de septiembre fueron deportados 11,552 por Dajabón.

Según datos de la Dirección General de Migración, durante la gestión de Luis Rafael Lee Ballester han sido deportadas 215,649 personas a través de esa ciudad fronteriza.

Operativos en Montecristi

En Montecristi fueron detenidas 128 personas: 85 el sábado y 43 el lunes. Los operativos comprendieron Las Matas de Santa Cruz, Santa María, Copey, Manzanillo, Guayubín y Villa Vásquez. Según el documento, el domingo no hubo intervenciones en esa provincia.

Valverde registró 60 detenidos durante los tres días, en acciones realizadas en Laguna Salada, Jaibón, Cruce de Guayacanes, Esperanza, Pueblo Nuevo, La Yagua y Maizal.

En Santiago Rodríguez, en las jornadas con la Dirección General de Migración (DGM), fueron detenidas 37 personas: 19 hombres, diez mujeres y ocho menores. Las intervenciones se desarrollaron en sectores de San Ignacio de Sabaneta y Villa Los Almácigos.