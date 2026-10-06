Producir un metro cúbico de agua puede costar hasta RD$60

La producción de agua es costosa, de acuerdo al Inapa. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Producir un metro cúbico de agua en el país puede costar entre 50 y 60 pesos cuando requiere bombeo, mientras que mediante el sistema de gravedad ronda los 45, según explicó el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud.

Arnaud aseguró que aproximadamente el

de

de

se realiza mediante

, un sistema que implica mayores

al proceso de producción y distribución del recurso.

Método de bombeo El método de bombeo es utilizado para extraer y trasladar agua desde una fuente hasta una planta de tratamiento, depósito o sistema de distribución cuando el recurso no puede desplazarse por gravedad. El proceso comienza con la captación del agua, que puede provenir de ríos, presas, pozos o acuíferos. Luego, mediante bombas accionadas generalmente con energía eléctrica, el agua es impulsada a través de tuberías, ya sea para elevarla hacia zonas de mayor altura o para transportarla hasta las instalaciones donde será tratada y posteriormente distribuida.

El funcionario ofreció las cifras durante su participación en LA Agenda Semanal, que cada lunes encabeza el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, al abordar la necesidad de modernizar el marco legal que regula la gestión del agua en República Dominicana.

"El costo que tiene producir un metro cúbico de agua, cuando es por bombeo, hablamos que el 80 % de nuestra producción es por bombeo, ronda casi 50 hasta 60 pesos, y cuando es por gravedad, algunos 45", señaló el funcionario, al citar los resultados de estudios realizados, según afirmó, recientemente.

Dijo que la población dominicana tiene una percepción equivocada del agua.

"Aquí hay un criterio de que el agua es un recurso infinito y que es gratis, que es un derecho", acotó el director del Inapa, al especificar lo costoso que es producir el líquido.

Diferencia según el sistema de producción

Las cifras expuestas por el director del Inapa muestran una diferencia en el costo de producción dependiendo del mecanismo utilizado para captar y conducir el agua.

El funcionario utilizó estos datos para explicar que el agua, aunque constituye un derecho y un recurso esencial para la población, requiere importantes recursos para su producción y suministro.

Costos y nueva ley de Aguas

Arnaud vinculó estos costos con la discusión que mantiene el Gobierno sobre la necesidad de actualizar la legislación relacionada con el agua.

Explicó que, además de establecer reglas sobre los diferentes usos del recurso y mecanismos de sanción, una nueva legislación debe tomar en cuenta la realidad de los costos que enfrentan las instituciones responsables de producir y suministrar agua potable.

El director del Inapa afirmó que el Gobierno trabaja para alcanzar un acuerdo que permita establecer un nuevo marco legal para la gestión del agua, una legislación que considera necesaria para que las instituciones vinculadas al sector puedan avanzar.

La discusión se desarrolla en el marco del Gabinete del Agua y del Pacto del Agua, que contempla, según Arnaud, una inversión estimada de 9,000 millones de dólares durante 15 años para desarrollar un modelo de gestión del recurso a largo plazo.