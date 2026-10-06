Familiares de adolescente hallada muerta en el Yaque del Norte claman justicia

Las autoridades tenían tres días en su búsqueda. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El hallazgo del cadáver de una adolescente de 14 años en el río Yaque del Norte, a su paso por Pontón, Navarrete, generó consternación entre sus familiares, quienes reclamaron a las autoridades que el responsable de su muerte reciba la pena máxima

Circunstancias del hecho

La joven fallecida, de 14 años de edad, permanecía desaparecida desde la madrugada del pasado domingo 4 de octubre, cuando presuntamente se lanzó al río mientras huía de un hombre que la habría atacado con un cuchillo a ella y a una amiga, también menor de edad, de 16 años, luego de que alegadamente abusara sexualmente de ambas.

El señalado como responsable del hecho ya se encuentra detenido. Según las autoridades, Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz confesó en un video haber agredido con un arma blanca a las adolescentes.

Reacciones familiares

Nelson Álvarez, abuelo de la víctima, pidió a las autoridades actuar con firmeza contra el imputado.

"Que le metan la pena máxima, para que no salga jamás de ahí", reclamó Álvarez.

El señor aseguró que la familia confía en que las autoridades harán justicia por la muerte de la joven.

Mientras tanto, Nathaly Álvarez, prima de la víctima, pidió que el caso no quede impune y que el detenido no vuelva a recuperar la libertad.

"Por favor, que no se quede impune esta muerte", clamó la joven, al expresar el dolor que embarga a la familia.

Los parientes esperan que las investigaciones establezcan las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El cuerpo de la menor fue recuperado este martes en el río Yaque del Norte, a su paso por la comunidad de Pontón, en Navarrete, luego de tres días de búsqueda.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense (Inacif), para los fines de lugar.