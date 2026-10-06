"No aguanto más": ganadero denuncia robo de animales en La Peñita Abajo en Dajabón

El ganadero Francisco de Jesús Rodríguez Peralta pidió más vigilancia en la zona. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

Cambiar de lugar no fue suficiente para dejar atrás los robos. El pequeño ganadero Francisco de Jesús Rodríguez Peralta denunció que ayer que le sustrajeron una bestia y un toro en La Peñita Abajo, en Dajabón, donde se había establecido para continuar criando animales tras sufrir hechos similares en otra zona de la comunidad.

"Salí de allá (La Peñita Arriba) por eso mismo y estoy en lo mismo", expresó el productor, quien relató cómo las pérdidas reiteradas han dificultado su esfuerzo por mantenerse en la ganadería.

La preocupación lo obliga a permanecer pendiente de sus animales hasta tarde. Sin embargo, explicó que no puede pasar toda la noche vigilándolos.

"No puedo más, no aguanto más", manifestó al describir el desgaste que le han provocado los robos.

Pide restablecer puesto de vigilancia

Rodríguez Peralta aseguró que cerca del lugar funcionaba un puesto de chequeo que fue retirado hace pocos días. Ante el nuevo robo, solicitó que las autoridades lo reinstalen y refuercen la presencia militar en esta comunidad fronteriza con Haití.

Recordó que, después de una sustracción anterior en la zona, las autoridades desplegaron militares, lo que, según su testimonio, contribuyó a mejorar la vigilancia.

"Que pongan más cuidado a la frontera", reclamó.

Aunque cuestionó la protección en la zona, reconoció que las autoridades lo han acompañado en recorridos para buscar los animales.

"Ellos han estado caminando conmigo. Fuimos al río", indicó, sin precisar si habían logrado recuperarlos.