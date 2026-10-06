Iglobal gradúa a 241 nuevos profesionales y les pide no delegar en la IA sus decisiones

El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) graduó a 241 nuevos profesionales durante su XIII Graduación Ordinaria, ceremonia en la que su rectora, Josefina Pimentel, llamó a los egresados a aprovechar las posibilidades de la inteligencia artificial, pero sin renunciar al pensamiento crítico ni delegar en los algoritmos responsabilidades que corresponden a las personas.

El acto, celebrado este martes en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el marco del 20 aniversario de Iglobal, contó con la presencia del expresidente de la República Leonel Fernández, presidente del Consejo de Regencia de la institución.

En su discurso ante los graduandos, la rectora sostuvo que la inteligencia artificial está modificando la forma en que las personas aprenden, trabajan, se comunican y toman decisiones, una transformación cuyo alcance, afirmó, apenas comienza a comprenderse.

Importancia de las ciencias sociales

A partir de esa realidad, planteó la necesidad de preguntarse cuál debe ser el papel de las ciencias sociales en una época marcada por el acelerado desarrollo tecnológico.

“Cuanto más poderosa e influyente se vuelve la tecnología, más necesarias se hacen las ciencias sociales”, expresó, al señalar que disciplinas como la filosofía, la ciencia política, el derecho, la antropología, la sociología, la educación, la economía y las relaciones internacionales permiten analizar no solo lo que la tecnología puede hacer, sino también para quién, bajo cuáles principios y con qué límites.

La rectora advirtió que las universidades no deben asumir posiciones extremas frente a la inteligencia artificial: ni rechazarla por temor a sus riesgos ni incorporarla simplemente porque representa una innovación.

A su juicio, las instituciones de educación superior deben aprender a gestionarla como una herramienta útil, pero acompañada de principios éticos, pensamiento crítico, capacidad de discernimiento, normas y protocolos que permitan aprovechar su potencial y reconocer sus riesgos y limitaciones.

Entre las tareas que atribuyó a las universidades citó la creación de políticas institucionales para regular el uso de la IA en la docencia, la investigación y la gestión; la capacitación de los docentes y la transformación de los métodos de enseñanza y evaluación.

Planteó que la educación debe poner mayor énfasis en el análisis, la argumentación, la búsqueda y contraste de evidencias, la resolución de problemas, el juicio crítico, la aplicación del conocimiento en situaciones reales y la toma responsable de decisiones.

También llamó a impulsar investigaciones interdisciplinarias sobre el impacto de la inteligencia artificial en áreas como el empleo, la educación, la salud mental, la justicia, los medios de comunicación, la desigualdad y las relaciones interpersonales.

“La universidad actual no puede ser solamente más tecnológica, sino que deberá hacerse más humana con la ayuda de la tecnología”, afirmó.

Mensaje a los graduandos

Al dirigirse directamente a los 241 graduandos, la rectora les recordó que encontrarán la inteligencia artificial en distintos ámbitos de su ejercicio profesional, por lo que deberán aprender a utilizarla sin permitir que sustituya su capacidad de pensar y decidir.

“Utilícenla, aprendan de ella y aprovechen sus posibilidades, pero nunca renuncien a pensar y a decidir por ustedes mismos”, exhortó.

“Pero sobre todo, no deleguen a un algoritmo la responsabilidad que les corresponde a ustedes como profesionales y como ciudadanos”, agregó.

Los 241 graduandos recibieron títulos en Evaluación y Gestión de la Calidad en Educación, Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, Didáctica de la Lengua Española en la Educación Primaria, Didáctica de la Lengua Española en la Educación Secundaria, Ciencia Política para el Desarrollo Democrático, Archivística y Gestión de Documentos, Pensamiento Complejo y Ciencias de la Complejidad y Derecho de la Administración del Estado.

Sobre Iglobal

El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) es una institución de educación superior dominicana enfocada en la formación especializada, la excelencia académica, el rigor científico y el análisis de los asuntos públicos desde una perspectiva global y plural.

Su labor está orientada a fortalecer los conocimientos y las capacidades de profesionales en áreas vinculadas con la administración pública y las ciencias sociales, con miras a contribuir a la modernización del Estado y a una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Sus orígenes se remontan a 2006, con la creación de la Escuela de Gobierno de las Américas, una iniciativa que surgió ante la necesidad de ampliar la formación en campos como la administración pública, la ciencia política, la economía del sector público y la regulación.

En colaboración con instituciones académicas europeas, la escuela desarrolló cinco programas de maestría en distintas áreas de la gestión estatal, en alianza con universidades e instituciones de España y Francia.