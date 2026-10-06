Inspector de Migración facilitaba salida irregular de personas por el AILA, según la entidad

Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM), asignado al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fue apresado tras ser señalado por las autoridades como responsable de facilitar la salida irregular de personas del país, mediante la alteración de los controles establecidos en la terminal aeroportuaria.

Se trata de Esteban Nohassis Mogena González, quien fue arrestado en flagrante delito mientras presuntamente permitía que dos ciudadanos dominicanos con impedimento de salida pudieran abordar vuelos desde el AILA, informó migratoria.

De acuerdo con las evidencias documentales, testimoniales y audiovisuales recopiladas por la DGM y presentadas ante el Ministerio Público, el inspector recibió miles de dólares a cambio de evadir los controles migratorios y permitir las salidas irregulares.

La investigación establece que Mogena González atendía a los pasajeros en el counter de Migración y, en lugar de completar los procedimientos correspondientes, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación de salida en el sistema de registro.

Como resultado de esta maniobra, uno de los pasajeros logró abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, según las autoridades.

Migración lo vigilaba desde hacía meses

La Dirección General de Migración informó que mantenía desde hacía varios meses un operativo de inteligencia sobre el funcionario, luego de detectar inconsistencias en el ejercicio de sus funciones.

El inspector fue sometido ante el Ministerio Público por la DGM, a través de su Dirección Jurídica, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Tras conocer la solicitud de medida de coerción, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Mogena González, quien deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Cargos

Al imputado se le atribuye la presunta violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración núm. 285-04, relacionados con asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.

La DGM informó además que inició el procedimiento correspondiente para suspender al inspector de sus funciones y proceder con su desvinculación definitiva, conforme a las normas que rigen la función pública.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), reiteró que la institución mantendrá una política de cero tolerancia frente a los actos de corrupción y que todo servidor público que incurra en este tipo de prácticas será sometido a la justicia.