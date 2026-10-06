×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
poner en 29
poner en 29

Policía dice que no hay un lineamiento oficial para poner "en 29" a prófugos

El vocero Diego Pesqueira sostuvo que la fuerza solo se usa contra quienes enfrentan a los agentes y que el Ministerio Público conoce cada caso

    Expandir imagen
    Policía dice que no hay un lineamiento oficial para poner "en 29" a prófugos
    Transparencia e investigación penal en la actuación de los agentes en patrullaje público. (CEDIDA POR LA POLICÍA)

    La Policía Nacional aseguró que no existe ningún lineamiento institucional ni del Gobierno que ordene la práctica conocida como poner en "29" a personas, expresión utilizada para referirse a la muerte de jóvenes en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales, una actuación que ha sido cuestionada por distintas organizaciones.

    "La Policía Nacional ni el superior gobierno tienen un lineamiento en ese sentido", declaró el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, al ser consultado sobre la posición del cuerpo del orden ante las críticas. 

    Aseguró que los agentes salen a las calles con el deber de proteger y servir a la ciudadanía.

    Resalta más de 120 se han entregados

    Para sustentar su postura, el oficial señaló que desde septiembre más de 120 personas buscadas mediante órdenes de arresto han optado por entregarse, muchas de ellas a través de la propia vocería policial. 

    • Todas, según dijo, fueron puestas a disposición de la justicia, y mientras algunas ya cumplen medidas de coerción, otras están a la espera de que se les conozcan.

    Pesqueira explicó que la situación es distinta con quienes se niegan a obedecer y recurren a las armas para evitar su detención. 

    En esos casos, indicó, los agentes aplican "un uso proporcional de la fuerza", y cualquier hecho que genere dudas queda bajo el conocimiento del Ministerio Público.

    "No hay un lineamiento en ese sentido. Nosotros seguimos con nuestro rol de proteger y servir; esa es nuestra principal meta y nuestro principal objetivo", insistió el vocero.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.