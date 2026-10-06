Se entregó este martes a la Policía Nacional un hombre señalado como el presunto autor de un asalto registrado en el sector Villa María, del Distrito Nacional, tras seguir a la víctima desde un colmado.

El acusado, identificado como Bryan Ernesto Prensa (a) "Droga", de 27 años, se puso a disposición de las autoridades en el Palacio de la Policía Nacional. De acuerdo al testimonio de la víctima y un video del hecho, Prensa asaltó a Luis Miguel Morillo a punta de pistola cuando este se encontraba en casa de una amiga, en el referido sector, el pasado domingo.

Posteriormente despojó a Morillo de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros artículos, según indicó la Policía.

Testimonios y seguimiento

Este martes, la institución informó que las pertenencias fueron recuperadas.

En declaraciones ofrecidas a Diario Libre, la víctima relató que el acusado lo habría seguido desde el Colmado La Ruta.

"Me paré en el colmado que está en la esquina, compré una cerveza; luego de ahí vine con ella (la amiga) a buscar la cartera aquí a la casa, y ahí pasó todo... Yo no vi cuando él entró, pero sentí cuando manipuló la pistola. Yo no me rehusé y él me quitó las pertenencias", expresó.

De su lado, Yunior Minier, empleado del establecimiento, afirmó que el presunto asaltante se encontraba solo antes de que llegara la víctima. Añadió que el hombre permaneció allí durante al menos 30 minutos jugando "maquinitas" y posteriormente salió detrás del joven asaltado.