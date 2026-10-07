Embajada de Israel en RD recuerda a víctimas de los ataques del 7 de octubre

Oren Bar-El, embajador de Israel en el país. ( CEDIDA POR LA EMABAJADA DE ISRAEL EN RD )

La Embajada de Israel en República Dominicana conmemoró este miércoles el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, con una ceremonia dedicada a recordar a las víctimas y a quienes fueron secuestrados durante los hechos.

El acto estuvo encabezado por el embajador de Israel en el país, Oren Bar-El, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y recordar los testimonios de quienes fueron afectados.

"Recordar estos desgarradores testimonios nos causa una profunda tristeza, pero es necesario. Hoy más que nunca es vital repetirle al mundo estos nombres, recordarles estos rostros y contar sus historias; desde los jóvenes que celebraban el amor y la paz en el Festival Nova, hasta las familias inocentes de los kibutz atacados. El mundo no puede olvidar hasta dónde pueden llegar estos grupos terroristas, quienes son alimentados por un sistema educativo de odio y yihadismo desde la niñez", acotó.

Según cifras citadas por la Embajada, los ataques dejaron unas 1,200 personas muertas, más de 3,000 heridas y 251 secuestradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-07-at-105844-pm-5b094475.jpeg El acto estuvo encabezado por el embajador de Israel en el país, Oren Bar-El. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE ISRAEL EN RD)

Una nota de prensa indica que, durante su discurso, Bar-El se refirió además a los retos que, según afirmó, enfrenta Israel ante el terrorismo y llamó a mantener presente lo ocurrido el 7 de octubre.

Escultura de una flor Kalanit

Como parte de la ceremonia, la Embajada de Israel develó una escultura de una flor Kalanit, símbolo del sur de Israel, donada al Centro Israelita. La obra busca honrar a las víctimas y transmitir un mensaje de vida, paz y esperanza.

En la actividad participaron autoridades del Gobierno dominicano, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país, además de representantes de la comunidad judía y otras personalidades.

La conmemoración se realizó este 7 de octubre de 2026, tres años después de los ataques que marcaron el inicio de la actual etapa del conflicto entre Israel y Hamás.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-07-at-110838-pm-0cb390b0.jpeg Escultura de la flor Kalanit. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE ISRAEL EN RD)