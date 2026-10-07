El intento de asalto a una joyería ubicada en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, terminó la tarde de este miércoles en un intercambio de disparos que dejó un persona herida, según testimonios recogidos en el lugar.

El hecho violento ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde en el establecimiento Gisac Jewelry, ubicado en la calle Mauricio Báez, entre las calles Alonso de Espinosa y María Montez.

De acuerdo con las versiones ofrecidas por testigos, dos hombres llegaron al establecimiento a bordo de una yipeta Mazda negra, mientras un tercer individuo permanecía en el interior del vehículo. Los dos que se desmontaron llevaban pasamontañas y ropa negra.

Los testigos indicaron que los hombres que descendieron del automóvil portaban armas de fuego y que, poco después, se produjo un intercambio de disparos en las inmediaciones de la joyería.

Durante el tiroteo, uno de los disparos habría alcanzado al seguridad del establecimiento, quien resultó herido.

Según las personas consultadas por Diario Libre en el lugar, el seguridad habría respondido al ataque utilizando su arma de fuego, lo que provocó que los asaltantes salieran corriendo del establecimiento y, posteriormente, emprendieran la huida en el automóvil.

Respuesta policial

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar y acordonaron la zona, mientras iniciaban las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad de la persona herida ni su estado de salud.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los individuos no lograron sustraer prendas, dinero ni otros objetos de la joyería.