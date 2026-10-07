Mirex da seguimiento a 20 dominicanos reportados en Rusia tras ofertas laborales

El canciller Víctor -Ito- Bisonó planteó directamente la preocupación por los dominicanos en Rusia al ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que mantiene el seguimiento a los casos de dominicanos que viajaron a Rusia tras acceder a ofertas de trabajos técnicos y que posteriormente habrían sido incorporados a actividades relacionadas con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La Cancillería indicó que hasta el momento ha recibido documentación correspondiente a 20 ciudadanos dominicanos formalmente identificados por sus familiares, cuyos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades rusas.

Asimismo, informó que ha recibido datos sobre otros nacionales cuyos casos todavía no cuentan con la documentación necesaria para formalizar las gestiones correspondientes.

El Mirex recordó que el pasado 24 de septiembre alertó públicamente sobre ofertas laborales dirigidas a dominicanos para viajar a Rusia y reiteró que mantiene habilitados sus canales de asistencia para los nacionales que se encuentren en esa situación y requieran apoyo, así como para sus familiares en República Dominicana.

De acuerdo con las informaciones recibidas por la Cancillería, los ciudadanos involucrados suscribieron individualmente contratos en territorio ruso. Sin embargo, algunos de ellos y sus familiares han comunicado al Mirex que las circunstancias en las que posteriormente se encontraron no se corresponderían con las condiciones laborales bajo las cuales aseguran que viajaron inicialmente.

El Ministerio precisó que, independientemente de la naturaleza de esas relaciones contractuales, el Estado dominicano brinda asistencia diplomática y consular a los nacionales que la soliciten, conforme a las circunstancias de cada caso.

Entre las gestiones se encuentran las solicitudes de información y localización, el contacto con familiares y, cuando sea requerido, el acompañamiento para facilitar un eventual retorno a República Dominicana.

Gestiones con Rusia

El canciller Víctor -Ito- Bisonó planteó directamente esta preocupación al ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la reunión bilateral que sostuvieron el pasado 24 de septiembre en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese encuentro, Bisonó manifestó la preocupación del Gobierno dominicano por las ofertas laborales dirigidas a nacionales para viajar a Rusia y la posibilidad de que posteriormente deriven en situaciones relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Además, la Embajada de República Dominicana en Rusia remitió comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso para poner en su conocimiento los casos reportados y solicitar información sobre la situación de los dominicanos identificados.

Ambas partes acordaron mantener abierto el canal de comunicación para dar seguimiento al tema.

El pasado 6 de octubre, los viceministros de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo Núñez, y de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, se reunieron con el embajador de Rusia en República Dominicana, Serguéi Seredin.

Durante el encuentro entregaron la documentación correspondiente a los 20 ciudadanos dominicanos formalmente identificados.

El representante ruso manifestó su disposición de remitir la información a las autoridades competentes de su país para su análisis y posterior respuesta.