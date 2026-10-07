Santiago reconoce a delegaciones de la Cepal como "Visitantes Distinguidos"

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, recibe el reconocimiento de manos del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros declaró "Visitantes Distinguidos" a las delegaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que participan en el 41.º período de sesiones del organismo, que reúne en esta ciudad a representantes de 36 Estados miembros.

La distinción, aprobada mediante la resolución 3536-26 del Concejo de Regidores a solicitud del alcalde Ulises Rodríguez, fue entregada a José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

El reconocimiento se produce en el marco del encuentro regional, que se desarrolla del 7 al 9 de octubre en la ciudad, usando como escenario el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.

Temas del encuentro

El evento congrega en Santiago a ministros, diplomáticos, funcionarios y expertos para discutir los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de la región. Entre los principales temas que se abordarán durante el evento se incluyen los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el impacto de la nueva realidad geopolítica y la crisis del multilateralismo, así como las estrategias para impulsar el crecimiento económico y reducir las desigualdades.

También se analizarán la transformación digital y la inteligencia artificial, la integración regional, la estabilidad macroeconómica orientada al desarrollo, el fortalecimiento institucional y la capacidad de los países para gestionar transformaciones.

Reconocimiento oficial

El cabildo santiaguero consideró que la celebración del encuentro fortalece la proyección internacional de Santiago y evidencia su capacidad para acoger eventos de gran relevancia.

El Ayuntamiento fundamentó la distinción en la Constitución de la República Dominicana, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ordenanza Municipal 3320-23, que establece las normas para la concesión de honores y distinciones municipales.