Santiago reconoce a delegaciones de la Cepal como "Visitantes Distinguidos"
El reconocimiento fue otorgado con motivo de la jornada de tres días que realiza el organismo en la ciudad
El Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros declaró "Visitantes Distinguidos" a las delegaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que participan en el 41.º período de sesiones del organismo, que reúne en esta ciudad a representantes de 36 Estados miembros.
La distinción, aprobada mediante la resolución 3536-26 del Concejo de Regidores a solicitud del alcalde Ulises Rodríguez, fue entregada a José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
El reconocimiento se produce en el marco del encuentro regional, que se desarrolla del 7 al 9 de octubre en la ciudad, usando como escenario el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa.
Temas del encuentro
El evento congrega en Santiago a ministros, diplomáticos, funcionarios y expertos para discutir los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de la región. Entre los principales temas que se abordarán durante el evento se incluyen los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el impacto de la nueva realidad geopolítica y la crisis del multilateralismo, así como las estrategias para impulsar el crecimiento económico y reducir las desigualdades.
También se analizarán la transformación digital y la inteligencia artificial, la integración regional, la estabilidad macroeconómica orientada al desarrollo, el fortalecimiento institucional y la capacidad de los países para gestionar transformaciones.
Reconocimiento oficial
El cabildo santiaguero consideró que la celebración del encuentro fortalece la proyección internacional de Santiago y evidencia su capacidad para acoger eventos de gran relevancia.
El Ayuntamiento fundamentó la distinción en la Constitución de la República Dominicana, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ordenanza Municipal 3320-23, que establece las normas para la concesión de honores y distinciones municipales.