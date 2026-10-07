Funglode aborda el autismo desde la ciencia, la familia y las políticas públicas en coloquio

Momento de la actividad ( IMAGEN CEDIDA POR EL FUNGLODE )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) auspició el coloquio "Autismo en la República Dominicana", una jornada de reflexión que reunió perspectivas de la psicología, la economía, la investigación y el trabajo especializado con personas dentro del espectro autista, y que tuvo como eje la necesidad de ampliar la comprensión social sobre esta condición.

La actividad, celebrada el 18 de septiembre en el auditorio de Funglode, fue organizada a través de la revista Global y el Centro de Estudios de la Salud, en coordinación con la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El coloquio estuvo integrado por Esperanza Benítez, directora ejecutiva de la Fundación Una Nueva Esperanza (UNE); Teresa Rojas Lozano, psicóloga y directora de programas doctorales de la UASD, y José M. Santana, economista, experto en autismo y fundador de Genius Academy.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-122954-pm-433c7725.jpeg Parte de los especialistas que impartieron las charlas (IMAGEN CEDIDA POR FUNGLODE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-122956-pm-5264c231.jpeg Público que asistió al evento (IMAGEN CEDIDA POR FUNGLODE) ‹ >

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Basilio Belliard, director de la revista Global y del Centro de Estudios de la Cultura de FUNGLODE, quien además organizó y moderó el encuentro.

La apertura central correspondió a Zoraida de León, directora de la Escuela de Psicología de la UASD, mientras que Ana Jacqueline Ureña, decana de la Facultad de Humanidades de esa universidad, ofreció las palabras de bienvenida.

Puesta en circulación de nueva revista

El encuentro también sirvió como espacio para poner en circulación el número 108 de la revista Global, dedicado al autismo y en el que los tres panelistas participaron con artículos vinculados con sus respectivas áreas de especialización.

Esperanza Benítez, experta en trastornos del neurodesarrollo y del autismo y cofundadora de Stimulart (Centro de Desarrollo Integral), presentó el artículo Autismo y gobernanza en la República Dominicana y realizó una exposición con apoyo visual sobre el tema.

Por su parte, Teresa Rojas Lozano, colombiana nacionalizada dominicana y profesora de la UASD, abordó el apoyo social a las personas dentro del espectro autista en la familia, así como el papel que corresponden al Estado y a la sociedad, a partir de los planteamientos desarrollados en su artículo.

A su vez, José M. Santana ofreció una disertación, también con apoyo visual, sobre el autismo entendido como un neurotipo innato y no como una patología conductual, enfoque que constituyó el eje central de su colaboración para esta edición de Global.

La jornada concluyó con un intercambio con el público y los estudiantes, en el que participaron, entre otros, la decana Ana Jacqueline Ureña y Yamile Eusebio. También estuvieron presentes Angelina Sosa Lovera, directora de Posgrado de la Facultad de Humanidades, e Ibeth Guzmán, directora de la Escuela de Letras.

Con este coloquio, Fungode y la revista Global ampliaron un espacio de diálogo que conectó conocimiento científico, experiencia profesional y reflexión social.

Al mismo tiempo que pusieron a disposición de los lectores una edición dedicada a comprender el autismo desde múltiples perspectivas y a enriquecer la conversación sobre los desafíos que plantea para las familias, las instituciones y la sociedad dominicana.

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