Mercadom gestiona reconstrucción de nave afectada por incendio en Merca Santo Domingo

Mariana Távarez, segunda de izquierda a derecha, explicó que Mercadom procura restablecer las condiciones de la nave para reincorporarla a las operaciones comerciales. ( CEDIDA POR MERCADOM )

La administradora general de los Mercados de Abasto Agropecuario (Mercadom), Mariana Távarez, sostuvo una reunión con el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, para coordinar acciones dirigidas a la reconstrucción de la nave F1 de Merca Santo Domingo, afectada por un incendio ocurrido el 8 de junio de 2025.

Durante el encuentro, Távarez planteó la necesidad de avanzar en la recuperación de la infraestructura, debido a la importancia de este espacio para las actividades comerciales que se desarrollan en el principal mercado mayorista del país.

La funcionaria explicó que Mercadom procura restablecer las condiciones de la nave para reincorporarla a las operaciones comerciales y disponer de mayor espacio dentro de las instalaciones de Merca Santo Domingo.

Rodríguez manifestó su disposición de dar seguimiento a las gestiones relacionadas con el proyecto y destacó la importancia de recuperar la infraestructura para contribuir al funcionamiento del mercado.

En la reunión también participaron el viceministro de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Juan Antonio Gómez Williams, y el director de Operaciones de Mercadom, Robinson Cuevas.

Retiran escombros de la nave

Como parte de las primeras acciones para recuperar el espacio, ya comenzaron los trabajos de remoción de los escombros dejados por el incendio.

Las labores permitirán despejar y acondicionar el área afectada de cara a las siguientes etapas del proceso de reconstrucción, con el objetivo de que la nave pueda volver a integrarse a la actividad comercial de Merca Santo Domingo.

Un año después del incendio

La nave F1 fue afectada por un incendio registrado el 8 de junio de 2025, que provocó daños en esta infraestructura destinada a actividades comerciales dentro del complejo.

Desde el siniestro, Mercadom ha realizado gestiones para recuperar el espacio y normalizar las áreas afectadas, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para comerciantes, productores y usuarios.

La institución informó que continuará coordinando con las entidades correspondientes las acciones necesarias para avanzar en la reconstrucción de la nave y fortalecer las condiciones operativas de Merca Santo Domingo.